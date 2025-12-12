बिहार में फिल्म सिटी जल्द; बॉलीवुड ऐक्ट्रेस नीतू चंद्रा संग कला-संस्कृति विभाग ने बांका में देखा लोकेशन

संक्षेप: कलाकारों ने कहा कि बांका की प्राकृतिक संपदा को अगर सही दिशा मिले तो यह क्षेत्र न सिर्फ राज्य बल्कि देश के फिल्म जगत में अलग पहचान बना सकता है।

बिहार में फिल्म सिटी की सपना जल्द साकार होगा। बांका जिले में महत्वाकांक्षी ग्रीन बिहार फिल्म सिटी परियोजना को लेकर कटोरिया प्रखंड में प्रस्तावित स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार, जिला पदाधिकारी बांका नवदीप शुक्ला सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नीतू चंद्रा, कलाकार टुनटुन शर्मा, गौरव द्विवेदी और राहुल नेहरा भी संभावनाओं को परखने के उद्देश्य से उपस्थित थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

निरीक्षण के दौरान सचिव और कलाकारों की टीम ने फिल्म सिटी के लिए चयनित क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक परिवेश, सड़क मार्ग की उपलब्धता और भविष्य में बनने वाली संरचनाओं की संभावना का बारीकी से अध्ययन किया। कटोरिया का शांत वातावरण, हरियाली से आच्छादित पहाड़, जल स्रोत और प्राकृतिक खूबसूरती कलाकारों को बेहद पसंद आई। कलाकार दल ने कहा कि कटोरिया का वातावरण फिल्म निर्माण के लिए अत्यंत अनुकूल है और यह जगह भविष्य में बिहार की फिल्म इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र बन सकती है। इस मौके पर अपर समाहर्ता अजीत कुमार, उप विकास आयुक्त उपेन्द्र कुमार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक श्रीनिवास, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी प्रीति कुमारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल थे।

अधिकारियों ने सचिव को परियोजना से जुड़े प्रारंभिक तैयारियों और संभावित योजनाओं की जानकारी दी। सचिव ने संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि फिल्म सिटी के निर्माण से स्थानीय रोजगार, पर्यटन और कला संस्कृति को नया आयाम मिलेगा। फिल्म सिटी स्थल के निरीक्षण के बाद सभी अतिथि ओढ़नी डैम पहुंचे, जहां जिला प्रशासन द्वारा परिसर में किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कलाकारों एवं अधिकारियों ने ओढ़नी डैम की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और मनोरम दृश्यावली की सराहना की। सचिव ने कहा कि ओढ़नी डैम का यह प्राकृतिक रूप फिल्म शूटिंग के लिए भी विशेष आकर्षण पैदा करता है और भविष्य में इसे पर्यटन स्थल के रूप में और अधिक विकसित किया जाएगा। निरीक्षण के बाद सभी ने ओढ़नी डैम में बोटिंग का आनंद भी लिया।