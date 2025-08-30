रात को बीवी से हुआ झगड़ा, सुबह पति की लाश रेल ट्रैक पर मिली; बिहार के कटिहार में खूनी कांड

पुलिस मृतक के ससुर के घर से लाश बरामद किया गया है। पत्नी से रात हुई थी विवाद, सुबह चलती ट्रेन के अंदर चला गया युवक सुधानी थानाध्यक्ष भुवन कुमार ने बताया कि मृतक के ससुराल के लोगों का कहना है कि मिंटू शर्मा का विवाद उसकी पत्नी के साथ हुई थी।

रात को पत्नी से झगड़ा और सुबह पति की लाश रेल पटरी पर। बिहार के कटिहार-सिलीगुड़ी रेलखंड पर सुधानी रेलवे स्टेशन के कुछ दूरी पर स्थित रेल पटरी पर एक युवक का लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई । मृतक की पहचान आजमनगर थाना क्षेत्र के दनिया निवासी मंटू शर्मा के रूप में हुई है। घटना सुधानी थाना क्षेत्र के सिंघिया शीतलपुर के समीप की बताया जाता है। घटना स्थल पर पहुंचे स्थानीय लोग ट्रेन के नीचे चले जाने से युवक के मौत होने की बात कही गई।

वहीं घटना की सूचना पर घटना स्थल पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताया है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन को सौंप दिया है। थानाध्यक्ष भुवन कुमार ने बताया कि इस मामले में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन को सौंप दिया है। पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही शव को परिजन अपने घर पर ले गये थे।

पुलिस मृतक के ससुर के घर से लाश बरामद किया गया है। पत्नी से रात हुई थी विवाद, सुबह चलती ट्रेन के अंदर चला गया युवक सुधानी थानाध्यक्ष भुवन कुमार ने बताया कि मृतक के ससुराल के लोगों का कहना है कि मिंटू शर्मा का विवाद उसकी पत्नी के साथ हुई थी। शुक्रवार की सुबह मिंटू शौच करने के लिए घर से बाहर निकलकर घर से करीब 500 मीटर दूरी पर स्थित रेल पटरी के समीप चला गया था। स्थानीय लोगों का दावा है कि शौच करने के बहाने मिंटू रेल पटरी के समीप पहुंचा और चलती ट्रेन के बीच में ट्रेन के अंदर चला गया। इससे उसका एक पैर, एक हाथ और सिर का आधा हिस्सा कट गया। इससे उसकी मौत हो गई।

दो बच्चे हैं पुलिस ने बताया कि पहली नजर में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। मृतक के परिजन जो आवेदन देंगे। उसके आधार पर मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी। परिजन ने कहा कि घटना से पहले भाई के ससुराल के लोगों ने की थी मारपीट शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस के साथ पहुंचे मृतक का भाई निमाई शर्मा और तूफान शर्मा ने बताया कि उसकी भाई मिंटू शर्मा की शादी बारसोई प्रखंड के सिंघिया शीतलपुर की लक्खी कुमारी से हुई थी। शादी के बाद दो संतान भी हुए।