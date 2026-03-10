टी-20 विश्व कप में भारत की जीत पर मस्जिद के पास पटाखा फोड़ने पर मारपीट, वैशाली में मर्डर

राजपुर बजार स्थित पुरानी मस्जिद में तराबी संचालित हो रहा था। तभी भारत- न्यूजीलैंड के बीच फाइनल क्रिकेट मैंच में भारत की जीत होने मस्जिद के बगल में स्थित कुछ घर के लड़कों द्वारा खुशी में पटाखा फोड़ा गया। जिस पर मस्जिद में तराबी के दौरान मौजूद कुछ लड़कों ने डिस्टर्ब होने की बात कहते हुए आपत्ति जताई।

आईसीसी मेंस टी-20 विश्व कप में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर भारत विश्व विजेता बन गया। टीम इंडिया की इस जीत पर पूरे भारत में कई जगहों पर जश्न मना। लेकिन बिहार के सासाराम जिले के बिक्रमगंज में कुछ उत्साही लोगों ने मस्जिद के नजदीक पटाखा फोड़ा तो भारी बवाल हो गया। यहां राजपुर बाजार में क्रिकेट में भारत की जीत पर पटाखा छोड़ने के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गयी। पुलिस ने दोनों पक्षों से नौ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। वहीं एसडीएम बिक्रमगंज रविवार को घटनास्थल पर पहुंचे व जांच की।

सोमवार को दिनभर राजपुर बाजार पुरानी मस्जिद का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील रहा। थानाध्यक्ष उमूस सलमा ने बतायी कि रविवार रात राजपुर बजार स्थित पुरानी मस्जिद में तराबी संचालित हो रहा था। तभी लगभग 11 बजे रात में भारत न्यूजीलैंड के बीच फाइनल क्रिकेट मैंच में भारत की जीत होने मस्जिद के बगल में स्थित कुछ घर के लड़कों द्वारा खुशी में पटाखा फोड़ा गया।

जिस पर मस्जिद में तराबी के दौरान मौजूद कुछ लड़कों ने डिस्टर्ब होने की बात कहते हुए आपत्ति जताई। इस दौरान दोनों पक्ष में झड़प हुई। लोगों द्वारा 112 की पुलिस को बुलाया गया। अज्ञात द्वारा फोन पर एसपी को दंगा होने की बात बताई गई। जिसे नियंत्रित करने के लिए घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को देख झड़प कर रहे लोग आक्रामक हो गए। वाहन को क्षति पहुंचाया। मामले में कार्रवाई करते हुए एक पक्ष के मो. सलीम, मो. नौशाद, मो. खुशनवाज, मो. कलीम व दूसरे पक्ष के अनिल कुमार गुप्ता, दुर्गा कुमार गुप्ता,उसके छोटे भाई पिंटू कुमार गुप्ता, आनंद कुमार गुप्ता व अजय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

वहीं एसडीएम की मौजूदगी में पैक्स अध्यक्ष शोभनाथ गुप्ता, बीडीसी प्रतिनिधि सुमेश्वर सिंह यादव, मुखिया प्रतिनिधि सतीश कुमार सिंह, मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष मो. गुड्डू आलम, मो. मंसूर आलम आदि ने कहा कि यहां पर दोनों समुदायों में आपसी भाईचारा है। प्रेम मोहब्बत है। कहीं कोई समस्या नहीं है। यह झड़प महज एक दुर्घटना थी। मामले में एसडीएम प्रभात कुमार ने बताया कि घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

वैशाली में युवक का मर्डर आईसीसी मेंस टी-20 विश्व कप का मैच देखने के दौरान हुए विवाद में रविवार की देर रात महनार थाना क्षेत्र के जक्कोपुर गांव में एक 18 वर्षीय मूक-बधिर युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।