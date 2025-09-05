भागलपुर में सरकारी प्याऊ से पानी लेने पर बहा खून, दो बच्चों के पिता की पीट-पीटकर हत्या

भागलपुर के भीखनपुर में सरकारी प्याऊ से पानी भरने के विवाद में एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। उसका पड़ोसी से झगड़ा हुआ था। आरोपियों ने उसकी लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। पिता की मौत के बाद दोनों बच्चे एवं पत्नी बेसुध हो गए।

बिहार के भागलपुर में सरकारी प्याऊ से पानी लेने के विवाद में दो बच्चों के पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात इशाकचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर त्रिमूर्ति चौक बढ़ई टोला, काली स्थान के समीप गुरुवार को हुई। मृतक की पहचान 38 वर्षीय गौतम कुमार राय के रूप में हुई है। दो पक्षों में हुई मारपीट के बाद गौतम गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मृतक के परिजन के अनुसार, गौतम गुरुवार को सुबह 7:30 बजे रोजाना की तरह नगर निगम के प्याऊ पर पानी लेने के लिए गया था। इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले तीन लोगों ने उसके साथ लाठी से जमकर मारपीट की। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन ने उसे इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। यहां दोपहर 3:30 बजे उसकी मौत हो गई।

मृतक के परिजन ने इशाकचक थाना में पड़ोस के रहने वाले पिता और दो पुत्र समेत घर की तीन महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। परिजन ने बताया कि तीन दिन पहले भी आरोपियों से झगड़ा हुआ था। बदला लेने के लिए गुरुवार को रणनीति के तहत पानी लेने का बहाना बनाकर आरोपियों ने गौतम के सिर पर लाठी से वार कर घटना को अंजाम दिया।

मृतक की पत्नी ने बताया उनके पति तिलकामांझी में एक दुकान में काम करते थे। उनके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। गौतम परिवार का इकलौता कमाने वाला था। घटना के बाद सभी आरोपी घर बंद कर फरार हो गए। भागलपुर के सदर डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि पानी भरने के विवाद में मारपीट हुई थी। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।