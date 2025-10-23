महागठबंधन में चल क्या रहा है, सीट शेयरिंग पर आज तेजस्वी-गहलोत कन्फ्यूजन करेंगे दूर
संक्षेप: हां से निकलने के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि 243 सीटों में से कुछ पर दोस्ताना संघर्ष होगा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह स्थानीय समीकरण के हिसाब से हो सकता है। महागठबंधन में किसी की कोई नाराजगी नहीं है। सभी दल एकजुट हैं।
बिहार चुनाव से पहले महागबंधन में सीट बंटवारे को लेकर क्या चल क्या रहा है? काफी उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आज महागठबंधन के दिग्गज नेता खुद देंगे। बुधवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरीय पर्यवेक्षक अशोक गहलोत पटना पहुंचे। उन्होंने राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती दिखाई दी। तेजस्वी और गहलोत दोनों नेताओं ने कहा कि हम एकजुट हैं। गुरुवार को साझा प्रेसवार्ता कर सभी सवालों के जवाब देंगे।
वहां महागठबंधन समन्वय समिति के समन्वयक तेजस्वी यादव, राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, सांसद संजय यादव से उनकी मुलाकात हुई। करीब एक घंटे तक राजद और कांग्रेस नेताओं में वार्ता हुई। वहां से निकलने के बाद गहलोत और अल्लावरु दस सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पहुंचे।
वहां लालू प्रसाद से मुलाकात की। वहां से निकलने के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि 243 सीटों में से कुछ पर दोस्ताना संघर्ष होगा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह स्थानीय समीकरण के हिसाब से हो सकता है। महागठबंधन में किसी की कोई नाराजगी नहीं है। सभी दल एकजुट हैं। कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को हमलोग साझा बात करेंगे।
महागठबंधन में अब भी 13 सीटों पर संशय़ बरकरार है
13 सीटों पर आमने-सामने
राजद और कांग्रेस - वैशाली, कहलगांव, नरकटियागंज, सिकंदरा, वारिसलीगंज, सुल्तानगंज
कांग्रेस और भाकपा - बछवाड़ा, राजापाकर, करगहर, बिहारशरीफ।
राजद-वीआईपी - बाबूबरही और चैनपुर।
कांग्रेस और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी - बेलदौर।