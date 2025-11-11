दाल में नमक कम होने पर पटना के होटल में बवाल, संचालक का सिर फोड़ भागे बदमाश; बिल भी नहीं भरा
पटना के बुद्धमार्ग स्थित एक होटल में सोमवार की दोपहर खाना खाने पहुंचे युवकों की दाल में नमक कम होने की शिकायत पर होटल कर्मियों से बकझक हो गई। विवाद बढ़ने पर मामला मारपीट तक पहुंच गया। युवक कर्मियों से हाथापाई करने लगे। होटल संचालक ऋषि कुमार कर्मियों का बीच बचाव करने पहुंचे तो युवकों ने हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। घटना के बाद तीनों युवक फरार हो गए।
इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। थानेदार जिनमेजय राय ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से आरोपित युवकों की पहचान की कोशिश की जा रही है। बुद्धमार्ग स्थित होटल में सोमवार की दोपहर करीब एक बजे तीन युवक खाना खाना के लिए पहुंचे थे। उन्होंने खाने का ऑडर दिया।
होटल कर्मी खाना लेकर पहुंचा तो युवकों ने दाल में नमक कम होने की बात कही। इसको लेकर युवकों और होटल कर्मियों के बीच विवाद शुरू हो गया। कहासुनी के बाद उनके बीच मारपीट मारपीट शुरू हो गई। मारपीट होता देख होटल संचालक ऋषि कुमार वहां पहुंचे और उन्हें रोकने की कोशिश की। तभी युवकों ने होटल संचालक के साथ भी मारपीट शुरू कर दी।
भारी वस्तु से सिर पर वार किया
किसी भारी वस्तु से वार करने से ऋषि कुमार का सिर फट गया और खून बहने लगा। उधर घटना के बाद संचालक ने हमले की सूचना तुरंत फोन कर डायल-112 को दे दी। युवकों ने खाने का बिल भी नहीं चुकाया। बताया जाता है कि आरोपितों ने खुद को एक प्रभावशाली व्यक्ति का नजदीकी बता फोन कर जांच करने होटल पहुंचे डायल 112 के पदाधिकारी को धमकी भी दी। बाद में इस संबंध में होटल संचालक ऋषि कुमार की शिकायत पर कोतवाली थाना में केस दर्ज किया गया।