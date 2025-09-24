बिहार के सीवान में महावीरी अखाड़े में जमकर मारपीट, मुखिया पति की गई जान

बिहार के सीवान जिले में महावीरी अखाड़े के दौरान जमकर मारपीट हो गई है। सीवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के बाबूहाता में मंगलवार को महावीरी अखाड़ा मेले के दौरान हुई मारपीट में मुखिया पति की मौत हो गई। मृतक संजय कुमार रसूलपुर पंचायत की मुखिया बेबी देवी के पति हैं।मंगलवार को बाबूहाता महावीरी मेले में अखाड़ा के साथ मुखिया पति संजय कुमार भी मौजूद थे। आखाड़ा शेखपुरा गांव से निकलकर बड़हरिया-गोपालगंज मुख्य मार्ग पर चढ़ रहा था कि अचानक लोगों के साथ मारपीट शुरू हो गई।