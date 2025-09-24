fight in Mahaviri Akhara in siwan husband of mukhiya killed बिहार के सीवान में महावीरी अखाड़े में जमकर मारपीट, मुखिया पति की गई जान, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार के सीवान में महावीरी अखाड़े में जमकर मारपीट, मुखिया पति की गई जान

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, बड़हरिया, सीवानWed, 24 Sep 2025 11:47 AM
बिहार के सीवान जिले में महावीरी अखाड़े के दौरान जमकर मारपीट हो गई है। सीवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के बाबूहाता में मंगलवार को महावीरी अखाड़ा मेले के दौरान हुई मारपीट में मुखिया पति की मौत हो गई। मृतक संजय कुमार रसूलपुर पंचायत की मुखिया बेबी देवी के पति हैं।मंगलवार को बाबूहाता महावीरी मेले में अखाड़ा के साथ मुखिया पति संजय कुमार भी मौजूद थे। आखाड़ा शेखपुरा गांव से निकलकर बड़हरिया-गोपालगंज मुख्य मार्ग पर चढ़ रहा था कि अचानक लोगों के साथ मारपीट शुरू हो गई।

इसमें किसी ने संजय कुमार पर वार कर दिया। इस घटना में संजय कुमार को गंभीर चोट लगी और वह घायल होकर बेहोश हो गए। आनन-फानन में लोगों की मदद से संजय कुमार को पीएचसी में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टर ने मुखिया पति को सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। इमरजेंसी वार्ड में इलाज के क्रम में मुखिया पति की मौत हो गई।