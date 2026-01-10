स्टेडियम में क्रिकेट मैच के दौरान हुआ झगड़ा, 'औकात' दिखाने के लिए चला दीं तड़ातड़ गोलियां

संक्षेप: रोहतास जिले के करगहर में जगजीवन राम स्टेडियम में बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। इससे वहां मौजूद खिलाड़ियों और अन्य लोगों में अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि क्रिकेट मैच के दौरान हुए झगड़े के बाद बदमाशों ने फायरिंग की।

बिहार के रोहतास जिले के करगहर में स्टेडियम में क्रिकेट मैच के दौरान हुए झगड़े में ताबड़तोड़ गोलीबारी से दहशत का फैल गई। घटना स्थानीय जगजीवन राम स्टेडियम की बताई जा रही है। अपराधियों ने में शुक्रवार को लगभग 6 राउंड फायरिंग की। इसके बाद स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ी और अन्य लोग डर के मारे वहां से जान बचाकर भाग निकले। बताया जा रहा है कि क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों का अपराधियों से विवाद हुआ था, जिसके बाद ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गनीमत रही कि अपराधियों ने सभी गोलियां हवा में चलाईं, जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि, इस घटना के बाद से स्टेडियम के पास के रिहायशी क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हो गया। फायरिंग करने वाले बदमाश नकाबपोश थे और बाइक पर आए थे। कुछ खिलाड़ियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पिछले सप्ताह क्रिकेट मैच के दौरान अपराधियों से उनका विवाद हो गया था। बदमाशों ने उन्होंने 'औकात' दिखाने की धमकी दी थी।