दो भाई की लड़ाई में तीसरे की मौत,बेटे की मौत का सदमा नहीं झेल पाई मां ने; 1 साथ घर से निकली 2 अर्थी

भाइयों में मारपीट होते देख तीसरा भाई बीच बचाव करने गया था। धक्का लगने से वह गिर गया और उसकी मौत हो गई। उधर, बेटे का शव देखकर सदमे में मां पुकारी देवी (65) ने भी दम तोड़ दिया।

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में दो भाइयों के विवाद में तीसरे भाई की जान चली गई। घटना बोचहां थाने की करणपुर दक्षिणी पंचायत के वार्ड 6 की है। मृतक रामबाबू सहनी (35) मूकबधिर था। भाइयों में मारपीट होते देख वह बीच बचाव करने गया था। धक्का लगने से वह गिर गया और उसकी मौत हो गई। उधर, बेटे का शव देखकर सदमे में मां पुकारी देवी (65) ने भी दम तोड़ दिया। एक साथ बेटे और मां की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। छानबीन की जा रही है।

बताया जाता है कि चार भाइयों में रामबाबू छोटा था। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि दो भाई दिल्ली में मजदूरी करते हैं। बीमार मां को देखने एक भाई चंद्रमणि दिल्ली से घर आया था। घर पर मनोज और रामबाबू रहते थे। मां के साथ रामबाबू रहता था। गुरुवार की रात मनोज मां को मरणासन्न समझ अगरबत्ती दिखाने पहुंचा। इसपर चंद्रमणि से विवाद हो गया और शुक्रवार को दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई।

भाइयों को आपस में लड़ता देखकर रामबाबू छुड़ाने चला गया। बचाव करने के दौरान धक्का लगने से रामबाबू गिर गया और बेहोश हो गया। आनन-फानन में रामबाबू को बोचहां अस्पताल ले जाया गया लेकिन, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। परिजन शव लेकर घर पहुंचे। उसके दाह संस्कार की तैयारी की जा रही थी। यह सदमा बीमार पुकारी देवी सह नहीं पाई। थोड़ी देर बाद उनकी भी मौत हो गई। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी।

मुखिया प्रतिनिधि सरोज सहनी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष रामइकबाल सिंह, ग्रामीण अभिमन्यु मौर्य समेत कई लोग मौके पर पहुंच गए। सभी लोगों ने बैठकर पंचायती की और दोनों भाइयों से भविष्य में विवाद नहीं करने और लड़ाई झगड़ा नहीं करने का बॉन्ड भरवाया। इसके बाद मां-बेटे की एक साथ अर्थी उठाई गई। मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि रामबाबू सहनी भी हार्ट का मरीज था और पुकारी देवी भी बीमार थीं। लेकिन, एक साथ दोनों की मौत दुखी करने वाली घटना है।