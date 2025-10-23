बिहार की इन 51 सीटों पर बीजेपी और राजद की सीधी लड़ाई, सम्राट चौधरी और तेजस्वी की सीट भी शामिल
संक्षेप: राजद की 143 कुल सीटों में 51 पर भाजपा से लड़ाई है। इस तरह राजद के 91 सीटों पर लड़ाई एनडीए के अन्य घटकदलों जदयू, लोजपा आर, हम और वीआईपी से है। इन्हीं 51 सीटों में ही उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का भी क्षेत्र शामिल है।
बिहार की 51 विधानसभा सीटों पर भाजपा और राजद के उम्मीदवार आमने-सामने हैं। भाजपा 101 तथा राजद 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस तरह देखें तो भाजपा की सर्वाधिक सीटों पर लड़ाई राजद से होगी। वहीं, शेष 50 सीटों पर भाजपा की टक्कर कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य घटक दलों से है। राजद की 143 कुल सीटों में 51 पर भाजपा से लड़ाई है।
इस तरह राजद के 91 सीटों पर लड़ाई एनडीए के अन्य घटकदलों जदयू, लोजपा आर, हम और वीआईपी से है। इन्हीं 51 सीटों में ही उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का भी क्षेत्र शामिल है। इन दोनों की सीटों क्रमश: तारापुर और राघोपुर में भी भाजपा और राजद के बीच लड़ाई है। भाजपा के दोनों पूर्व सांसद दानापुर से रामकृपाल यादव और सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू की लड़ाई भी राजद प्रत्याशियों से है।
राजद और भाजपा ही ऐसे दो दल हैं, जिनको वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें मिली थीं। राजद को 75 और भाजपा को 74 सीटें प्राप्त हुई थीं। इस बार इन 51 सीटों में कौन कितनी सीटें जीतेगा तो यह चुनाव परिणाम ही बताएगा। मगर इतना तय है कि इन सीटों पर सबकी नजरें होंगी। मालूम हो कि भाजपा ने 16 अक्तूबर तक अपने सभी 101 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। वहीं, राजद ने 20 अक्तूबर को अपने सभी 143 उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक की है।
इन सीटों पर दोनों दलों में टक्कर
राज्य की जिन 51 सीटों पर भाजपा और राजद के बीच लड़ाई है, उनमें मधुबन, मोतिहारी, ढाका, परिहार, सीतामढ़ी, खजौली, बिस्फी, राजनगर (अजा), छातापुर, नरपतगंज, प्राणपुर, केवटी, कुढ़नी, साहेबगंज, बैकुंठपुर, सीवान, गोरियाकोठी, तरैया, अमनौर, हाजीपुर, लालगंज, पातेपुर (अजा), मोहिउद्दीनगर, कटोरिया, तारापुर, मुंगेर, बांकीपुर, दानापुर, बड़हरा, गुरुआ, वारिसलीगंज, जमुई, अलीनगर, बनियापुर, छपरा, सोनपुर, बाढ़, शाहपुर, रामनगर (अजा), नरकटियागंज, हरसिद्धि (अजा), कल्याणपुर, चिरैया, कोचाधामन, बायसी, राघोपुर, पीरपैंती (अजा), रामगढ़, मोहनियां, भभुआ और गोह शामिल हैं।