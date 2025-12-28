नीतीश कुमार के गृह जिले में जदयू कार्यकर्ताओं के बीच खूब मारपीट क्यों हुई, सांसद-विधायक की नहीं सुनी
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए जदयू द्वारा कार्यकर्ता आभार समारोह किया गया था। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच आपसी कलह और मारपीट की घटना ने पार्टी की आंतरिक दरारों को उजागर किया है।
बिहार में जदयू के एक कार्यक्रम में खूब मारपीट हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में यह हंगामा बरपा है। यहां सोगरा हाई स्कूल परिसर में शनिवार को जदयू के आभार समारोह में कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। आधा घंटा तक हंगामा चलता रहा। उस समय सांसद व विधायक की अपील भी काम नहीं आयी। अपील के बाद भी कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को अपशब्द बोले। समारोह में सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं के नहीं बुलाए जाने पर स्थिति तनावपूर्ण होती चली गयी, जो मारपीट तक पहुंच गयी। कुछ खास लोगों को कथित तबज्जो दिए जाने पर कार्यकर्ता आक्रोशित हुए। जिलाध्यक्ष मोहम्मद अरशद ने समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया। इस दौरान कई नेता मंच से चले गए। हालांकि, इस दौरान दर्जनभर कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए जदयू द्वारा कार्यकर्ता आभार समारोह किया गया था। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच आपसी कलह और मारपीट की घटना ने पार्टी की आंतरिक दरारों को उजागर किया है। इस समारोह सह सदस्यता अभियान सम्मेलन में समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी, झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल, नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार, हरनौत विधायक हरिनारायण सिंह, अस्थावां विधायक डॉ. जितेंद्र कुमार और इस्लामपुर विधायक रुहेल रंजन समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे।
लेकिन, जश्न का माहौल तब तनावपूर्ण हो गया, जब किसान प्रकोष्ठ के अस्थावां प्रखंड अध्यक्ष अनूप सिंह ने सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाए जाने पर आपत्ति जतायी। इसके बाद देखते ही देखते मंच के आस-पास रणक्षेत्र बन गया। उस समय नेताओं ने शांत रहने की अपील की। लेकिन, कार्यकर्ताओं ने उनकी बात नहीं मानी।
सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि झगड़ा नहीं हुआ है। कुछ लोगों में नाराजगी थी। सभी कार्यकर्ता विकास पुरुष नीतीश कुमार के सिपाही हैं। यह आंतरिक मामला है। इसे सुलझा लिया जाएगा। वहीं, जदयू जिलाध्यक्ष मोहम्मद अरशद ने कहा कि कुछ लोग पार्टी के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं। स्थानीय विधायक ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर संगठन को पत्र भी लिखा है। इसी कारण उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया था।