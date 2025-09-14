बिहार चुनाव: 55 विधानसभाओं में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन, पांचवें चरण का 18 तारीख से आगाज
जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस मौके पर कहा कि बिहार में जो माहौल दिख रहा है, उसमे एनडीए सभी 243 सीटें जीत सकती हैं। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा यह महिला सशक्तीकरण का असर है कि एनडीए कार्यक्रमों में आधी से अधिक संख्या महिलाओं की रहती है।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच एनडीए के पांचवें चरण के विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज 18 सितंबर से होगा। यह सम्मेलन 19 20, 21 और 23 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान 55 विधानसभाओं में सम्मेलन होगा। पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में एनडीए घटकदलों के प्रदेश अध्यक्षों ने संयुक्त प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के नेता मिशन 2025 में जुटे हैं। अब तक चार चरणों में एनडीए नेताओं ने बिहार की 141 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है। चौथे चरण के खत्म होते-होते यह संख्या 154 पहुंच जाएगी। एनडीए में शामिल घटक दल के नेताओं का दावा है कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान वर्करों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है।