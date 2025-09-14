बिहार चुनाव: 55 विधानसभाओं में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन, पांचवें चरण का 18 तारीख से आगाज

जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस मौके पर कहा कि बिहार में जो माहौल दिख रहा है, उसमे एनडीए सभी 243 सीटें जीत सकती हैं। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा यह महिला सशक्तीकरण का असर है कि एनडीए कार्यक्रमों में आधी से अधिक संख्या महिलाओं की रहती है।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच एनडीए के पांचवें चरण के विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज 18 सितंबर से होगा। यह सम्मेलन 19 20, 21 और 23 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान 55 विधानसभाओं में सम्मेलन होगा। पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में एनडीए घटकदलों के प्रदेश अध्यक्षों ने संयुक्त प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।

जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस मौके पर कहा कि बिहार में जो माहौल दिख रहा है, उसमे एनडीए सभी 243 सीटें जीत सकती हैं। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई महिला सशक्तीकरण का असर है कि एनडीए कार्यक्रमों में आधी से अधिक संख्या महिलाओं की रहती है।