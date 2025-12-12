Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsFifth class student stoned to death after being lured into forest by Zomato delivery boy
पत्थर से कुचल कर 5वीं के छात्र की हत्या, जोमैटो डिलिवरी बॉय फुसलाकर ले गया था जंगल

पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही पर लाश बरामद कर लिया। पुलिस के गिरफ्त में आया दोनो आरोपी का उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच बताया गया है तथा वह बेंगलुरु में रहकर जोमेटो में डिलेवरी बॉय का काम करता है।

Dec 12, 2025 07:30 am IST
बिहार के जमुई में दो बदमाशों ने 5वीं के छात्र आर्यन कुमार उर्फ पवन कुमार (11 वर्ष) को अगवा कर पत्थर से कूंचकर उसकी हत्या कर दी व लाश को गांव के जंगल में छिपा दिया। चरकापत्थर के रजोन गांव की है। मृतक आर्यन कुमार रजोन गांव के ही दिनेश दास का पुत्र था। स्कूल से छात्र शाम तक घर नहीं पहुंचा तो खोजबीन के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ के बाद दो आरोपियों को बुधवार शाम ही हिरासत में ले लिया और उनकी निशानदेही पर गुरुवार सुबह गांव के घाघा जंगली क्षेत्र से छात्र का शव बरामद किया।

मामले में झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि मृतक के पिता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने दो आरोपियों नीरज दास और अविनाश दास को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात कबूली है लेकिन कारणों का खुलासा नहीं किया है। जल्द ही इस हत्याकांड के कारणों का खुलासा कर दिया जायेगा।

बहला-फुसला किया अगवा, ले ली जान

चरकापत्थर के रजोन गांव में दो बदमाशों ने बुधवार की दोपहर 5वीं के छात्र आर्यन कुमार उर्फ पवन कुमार की हत्या कर लाश को गांव के जंगल में छिपा दिया। इस संबंध में परिजनों ने बताया कि आर्यन की काफी खोजबीन पर जब कोई सुराग नहीं मिला तो गांव के ही दो लोगों पर शंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने नीरज दास और अविनाश दास को हिरासत में ले कर पूछताछ की तो दोनों ने हत्या कर जंगल में लाश छिपाने की बात कबूल ली। छिपाये जाने की जानकारी दी। गुरुवार सुबह चरकापत्थर पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ आरोपियों की निशानदेही पर जंगल से छात्र का शव बरामद किया।

मृतक के पिता दिनेश दास ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनका बेटा गांव के स्कूल में पढ़ता था। बुधवार को स्कूल जाने के दौरान ही गांव के नीरज दास व अविनाश दास बहला-फुसलाकर उसे अगवा कर ले गए और उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बेटे की हत्या में सात अन्य लोगों को भी नामजद किया है। पुलिस ने दिनेश दास के पड़ोसी नीरज दास और अविनाश दास को गिरफ्तार कर लिया है। चरकापत्थर एसएचओ रंजीत कुमार ने बताया कि पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

