मोबाइल चार्ज करने को लेकर हुई लड़ाई, बिहार में 15 साल के नीतीश को पीट-पीट कर मार डाला

परिजनों के मुताबिक पड़ोस में किसी की शादी थी, जहां जेनरेटर लगा था। किशोर नीतीश वहीं बैठकर अपना मोबाइल चार्ज कर रहा था। इसी दौरान आरोपी भूषण सदा भी अपना मोबाइल चार्ज करने गया। आरोपी ने मृतक को अपना मोबाइल चार्जिंग से हटाने को कहा, जिस पर नीतीश ने पांच मिनट में फुल चार्ज होने की बात कही।

बिहार में महज मोबाइल चार्ज करने को लेकर हुई लड़ाई में एक नाबालिग लड़के की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। सहरसा जिले में इस वारदात से सनसनी फैल गई है। सलखुआ में कोसी तटबंध के अंदर चिरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत अलानी पंचायत के वार्ड नं-10 बेलाही गांव में रविवार की शाम मोबाइल चार्ज करने के विवाद में 15 वर्षीय नीतीश कुमार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मारपीट में किशोर के शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

परिजनों के मुताबिक पड़ोस में किसी की शादी थी, जहां जेनरेटर लगा था। किशोर नीतीश वहीं बैठकर अपना मोबाइल चार्ज कर रहा था। इसी दौरान आरोपी भूषण सदा भी अपना मोबाइल चार्ज करने गया। आरोपी ने मृतक को अपना मोबाइल चार्जिंग से हटाने को कहा, जिस पर नीतीश ने पांच मिनट में फुल चार्ज होने की बात कही।