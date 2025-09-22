fifteen year old nitish beaten to death over fight for charge mobile in bihar saharsa मोबाइल चार्ज करने को लेकर हुई लड़ाई, बिहार में 15 साल के नीतीश को पीट-पीट कर मार डाला, Bihar Hindi News - Hindustan
मोबाइल चार्ज करने को लेकर हुई लड़ाई, बिहार में 15 साल के नीतीश को पीट-पीट कर मार डाला

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, सलखुआ, सहरसाMon, 22 Sep 2025 02:28 PM
बिहार में महज मोबाइल चार्ज करने को लेकर हुई लड़ाई में एक नाबालिग लड़के की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। सहरसा जिले में इस वारदात से सनसनी फैल गई है। सलखुआ में कोसी तटबंध के अंदर चिरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत अलानी पंचायत के वार्ड नं-10 बेलाही गांव में रविवार की शाम मोबाइल चार्ज करने के विवाद में 15 वर्षीय नीतीश कुमार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मारपीट में किशोर के शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

परिजनों के मुताबिक पड़ोस में किसी की शादी थी, जहां जेनरेटर लगा था। किशोर नीतीश वहीं बैठकर अपना मोबाइल चार्ज कर रहा था। इसी दौरान आरोपी भूषण सदा भी अपना मोबाइल चार्ज करने गया। आरोपी ने मृतक को अपना मोबाइल चार्जिंग से हटाने को कहा, जिस पर नीतीश ने पांच मिनट में फुल चार्ज होने की बात कही।

इसी बात पर कहासुनी हुई और मारपीट होने लगी। मारपीट में नीतीश को गंभीर चोट आई जिससे उसकी मौत हो गयी। मृत किशोर का घर मूल रूप से चिरैया थाना क्षेत्र के रैठी गांव में है। वह बेलाही में अपनी ननिहाल में रह रहा था। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

