6 साल एक भी चुनाव नहीं लड़ा, बिहार के 15 राजनीतिक दलों पर अब चुनाव आयोग लेगा ऐक्शन

चुनाव आयोग के मुताबिक इन दलों ने 2019 से अब तक किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत सूचीबद्ध दलों को कई सुविधाएं मिलती हैं, मगर निष्क्रियता की स्थिति में उनकी मान्यता व लाभ रद्द किये जा सकते हैं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाTue, 9 Sep 2025 07:28 AM
बिहार की 15 निबंधित राजनीतिक दलों पर कार्रवाई होगी। पिछले छह साल से एक भी चुनाव नहीं लड़ने वाले इन दलों को नोटिस भेजकर एक सितंबर को सुनवाई की जा चुकी है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर कुछ दलों ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। हालांकि, अधिसंख्य दल कारण बताओ नोटिस का जवाब देने सीईओ के दफ्तर पहुंचे ही नहीं।

ऐसे सभी राजनीतिक दलों की रिपोर्ट तैयार कर सीइओ ने भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन दलों ने 2019 से अब तक किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत सूचीबद्ध दलों को कई सुविधाएं मिलती हैं, मगर निष्क्रियता की स्थिति में उनकी मान्यता व लाभ रद्द किये जा सकते हैं।

15 दलों को लेकर आई रिपोर्ट

इसी कड़ी में आयोग द्वारा जारी नोटिस के बाद 15 दलों, जिनमें भारतीय आवाम एक्टिविस्ट पार्टी, भारतीय जागरण पार्टी, भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी, एकता विकास महासभा पार्टी, गरीब जनता दल (सेक्युलर), जय जनता पार्टी, जनता दल हिंदुस्तानी, लोकतांत्रिक जनता पार्टी (सेक्युलर), मिथिलांचल विकास मोर्चा, राष्ट्रवादी युवा पार्टी, राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी, राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी, वसुधैव कुटुंबकम पार्टी, वसुंधरा जन विकास दल और यंग इंडिया पार्टी पर रिपोर्ट भेजी गई है। आयोग रिपोर्ट पर निर्णय करेगा कि इन दलों को निबंधित गैर मान्यता प्राप्त दलों की सूची में शामिल रखा जाये या उस सूची से बाहर कर दिया जाये।

बिहार चुनाव को लेकर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू

इधर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां को लेकर सोमवार से सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ पटना में हुआ। यह प्रशिक्षण बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान तथा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा में आयोजित किया गया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के मार्गदर्शन में शुरू हुए इस प्रशिक्षण में पदाधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अहम बिंदुओं पर जानकारी दी गयी। इसमें नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, अभ्यर्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन, आदर्श आचार संहिता, ईवीएम-वीवीपैट के प्रयोग, निर्वाचन व्यय, मीडिया की भूमिका, पोस्टल बैलेट, मतदान दलों की व्यवस्था और मतगणना जैसे विषय शामिल थे। साथ ही, भेद्यता मानचित्रण, एमसीएमसी और स्वीप गतिविधियों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने सभी प्रशिक्षण स्थलों का निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। प्रशिक्षण में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी, मनोज कुमार सिंह, रत्नांबर निलय, अनिल कुमार राय, देवव्रत मिश्र और अविनाश चंद्र सहित कई अधिकारियों ने प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी दी।

