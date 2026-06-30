बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का 6 लाख में सौदा, अभ्यर्थी-शिक्षक और केंद्राधीक्षक समेत 15 अरेस्ट

बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा में धांधली के बड़े खेल का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में सॉल्वर गैंग के सदस्यों के अलावा शिक्षक और केंद्राधीक्षक को भी पकड़ा है। पता चला है कि परीक्षा पास कराने का सौदा 6 लाख रुपये में तय हुआ था।

बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली और अभ्यर्थियों को गलत तरीके से परीक्षा पास कराने के षड्यंत्र का खगड़िया पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पता चलाा है कि इस परीक्षा में धांधली का सौदा 6 लाख में तय हुआ थाा। पुलिस ने अभ्यर्थी, शिक्षक और केंद्राशिक्षक समेत कई लोगों को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि इस गंभीर मामले में पुलिस ने सॉल्वर गैंग, अभ्यर्थियों, शिक्षकों तथा एक परीक्षा के केंद्राधीक्षक समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपितों के पास से दो चारपहिया वाहन, एक मोटरसाइकिल, नौ मोबाइल फोन, सात ब्लैंक बैंक चेक, एक एटीएम कार्ड, आठ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड तथा अन्य शैक्षणिक दस्तावेज बरामद किए हैं।

सभी गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ की जा रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। एसपी भानु प्रताप सिंह ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने का झूठा भरोसा देकर उनसे छह लाख रुपये तक का सौदा करता था। इसके लिए अभ्यर्थियों से ब्लैंक चेक भी लिए जाते थे, ताकि परीक्षा के बाद तय राशि उनके खातों से निकाली जा सके। पुलिस कार्रवाई में शहर के संत जेवियर परीक्षा केंद्र के अधीक्षक ब्रजेश कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है। जांच में यह बात सामने आई है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर भी मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया था। इसी आधार पर जांच आगे बढ़ रही है।

मुंगेर: ब्लूटूथ छुपाकर नकल करता बक्सर का युवक गिरफ्तार मुंगेर जिले में नौवागढ़ी प्लस टू उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर रविवार को एक परीक्षार्थी को ब्लूटूथ के जरिए नकल करते हुए दबोचा गया। गिरफ्तार परीक्षार्थी बक्सर निवासी राहुल कुमार के रूप में हुई है।

केंद्राधीक्षक और दो वीक्षकों पर हुई प्राथमिकी इधर हाजीपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा में एक परीक्षा केन्द्र के दो वीक्षकों और केंद्राधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। हाजीपुर के काजीपुर थाने वासुदेवपुर चपुता स्थित नोबेल क्रिएटिव एकेडमी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा ड्यूटी में तैनात स्टेटिक दंडाधिकारी सह नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने प्राथमिकी कराई है। वीक्षक मुकुल कुमार,सचिन कुमार एवं केंद्र अधीक्षक डॉ.आराधना के विरुद्ध काजीपुर थाना में प्राथमिकी कराई।