Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsfierce fight broke out over the lack of jalebi sticks and rods were used mukhia saved his life by hiding
जलेबी नहीं मिलने पर घमासान; जमकर चले लाठी-डंडे, मुखिया ने छिपकर बचाई जान

जलेबी नहीं मिलने पर घमासान; जमकर चले लाठी-डंडे, मुखिया ने छिपकर बचाई जान

संक्षेप:

जहानाबाद के गोनवां पंचायत भवन में गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन के बाद जलेबी वितरण को लेकर विवाद हो गया। दो गुटों में लाठी-डंडे चले, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। आक्रोशित लोगों ने मुखिया की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Jan 27, 2026 07:27 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, रतनी/जहानाबाद
share Share
Follow Us on

जहानाबाद जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत गोनवां पंचायत सरकार भवन प्रांगण में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन के बाद जलेबी वितरण को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामूली विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सदर अस्पताल जहानाबाद में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी को पंचायत सरकार भवन में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था। पंचायत के मुखिया अमरनाथ सिंह अपने समर्थकों के साथ चार गाड़ियों के काफिले में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और झंडोत्तोलन किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कार्यक्रम के बाद परंपरा के अनुसार प्रसाद वितरण शुरू हुआ। इसी दौरान जलेबी की मात्रा कम पड़ गई, जिससे कुछ बच्चे नाराज होकर हंगामा करने लगे। बच्चों के हंगामे के बीच मुखिया के साथ आए लोगों और बच्चों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। घटना के बाद माहौल और बिगड़ गया तथा ग्रामीण भी उग्र हो गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। स्थिति बेकाबू होते देख मुखिया अमरनाथ सिंह अपने समर्थकों के साथ पंचायत सरकार भवन के अंदर गेट बंद कर छिप गए।

इसी दौरान आक्रोशित ग्रामीणों और बच्चों ने मुखिया की गाड़ी पर हमला कर दिया और लाठी-डंडों से शीशे तोड़ दिए, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस हिंसा में गोनवां गांव निवासी रमाकांत पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि जलेबी कम पड़ने को लेकर विवाद हुआ था। जब वे बीच-बचाव करने पहुंचे, तभी डंडे से उनके हाथ पर वार किया गया, जिससे हाथ टूट गया और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आईं।

मामले में मुखिया अमरनाथ सिंह ने कहा कि बच्चे जलेबी लेकर भाग रहे थे, जिन्हें रोकने और बीच-बचाव के दौरान यह घटना घटी। उन्होंने जानबूझकर मारपीट से इनकार किया। वहीं, थानाध्यक्ष श्यामाकांत पांडे ने बताया कि मुखिया की ओर से आवेदन मिला है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।