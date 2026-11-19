पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि युवती का कातिल कोई और नहीं, बल्कि उसका होने वाला पति (मंगेतर) ही निकला। शादी से महज तीन दिन पहले आरोपी ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी।

किशनगंज, संवाददाता। बिहार में किशनगंज जिले के पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत काला सिंधिया गांव में 23 वर्षीय गर्भवती युवती की हत्या शादी के महज तीन दिन पहले ही मंगेतर ने कर दी थी। पुलिस को 15 नवंबर को मृतक युवती का शव काला सिंधिया गांव में गढ्डे में मिला था। बुधवार को एसडीपीओ कार्यालय में एसडीपीओ वन खुसरू सिराज ने प्रेसवार्ता के दौरान यह खुलासा किया। एसडीपीओ वन खुसरू सिराज ने बताया कि काला सिंधिया गांव निवासी जितालु ने 14 नवंबर को पहाड़कट्टा थाने में अपनी 23 वर्षीय पुत्री के लापता होने की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी में यह बताया गया था की 14 नवंबर की सुबह करीब 4 बजे जब जीतालु अपनी बेटी को नमाज पढ़ने के लिए जगाने गए, तो वह बिस्तर पर नहीं थी। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला, तो थाने में कांड संख्या 297/26 दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ-1 खुसरू सिराज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के क्रम में 15 नवंबर को गांव के ही एक खेत में गड्ढे से युवती का शव बरामद हुआ। पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए और शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया।

शादी से तीन दिन पहले मंगेतर ने की हत्या पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि युवती का कातिल कोई और नहीं, बल्कि उसका होने वाला पति (मंगेतर) ही निकला। शादी से महज तीन दिन पहले आरोपी ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मंगेतर बासिद आलम (24) को पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित रतनपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया है।

शादी से बचने के लिए रची साजिश थी साजिश तकनीकी अनुसंधान के दौरान पुलिस को पता चला कि लापता होने की रात युवती को उसके मंगेतर आरोपी बासिद आलम ने फोन कर बुलाया था। घटना को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी बासिद और उसका पूरा परिवार घर छोड़कर फरार था। पुलिस ने मानवीय और तकनीकी सूचना के आधार पर 17 नवंबर को बंगाल सीमा के पास रतनपुर से आरोपी बासिद को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका युवती के साथ पिछले एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह छह माह की गर्भवती थी।

पंचायत और परिजनों के दबाव में 16 नवंबर को दोनों की शादी तय हुई थी, लेकिन बासिद और उसका परिवार इस शादी के लिए राजी नहीं था। इसी से बचने के लिए उसने अपने पिता सलीमुद्दीन और भाई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। 13 नवंबर की रात करीब 10:30 बजे बासिद ने मिलने के बहाने युवती को घर के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र बुलाया और उसके ही दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को बगल के खेत में ले जाकर कुदाल से गड्ढा खोदा और मिट्टी से ढककर सभी फरार हो गए।