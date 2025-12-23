Hindustan Hindi News
महिला सिपाही से ऑटो में गंदी हरकत, मुंह से खून निकला; आर्मी जवान आरोपी गिरफ्तार

महिला सिपाही से ऑटो में गंदी हरकत, मुंह से खून निकला; आर्मी जवान आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप:

ऑटो में सुमित उसके साथ गंदी हरकत करने लगा। उससे बचने के लिए पुलिस लाइन गेट के सामने ऑटो से उतरकर भागी। फिर पुलिस लाइन स्थित अपनी सहेली के बैरक के नीचे पहुंची। सुमित वहां भी पहुंच गया।

Dec 23, 2025 10:49 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के कैमूर में एक महिला सिपाही के साथ छेड़खानी और गंदी हड़कत करने के बाद हत्या की कोशिश की गयी। सिपाही ने भागकर अपनी जान बचाई। पीड़िता कैमूर के एक थाने में तैनात है जिसके साथ रविवार को सरेशाम भभुआ शहर में छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गगा। पुलिस ने आरोपी युवक सुमित चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है। वह सीवान में भगवानपुर के चकिया का है। युवक आर्मी जवान है। उससे पूछताछ की जा रही है।

पीड़िता ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अपने आवेदन में लिखा है कि वह शाम में छह बजे ऑटो से जेपी से एकता चौक आ रही थी। इसी दौरान ऑटो में सुमित उसके साथ गंदी हरकत करने लगा। उससे बचने के लिए पुलिस लाइन गेट के सामने ऑटो से उतरकर भागी। फिर पुलिस लाइन स्थित अपनी सहेली के बैरक के नीचे पहुंची। सुमित वहां भी पहुंच गया और गाली-गलौच करते हुए लात-घूंसों से मारने लगा। जान लेने की नीयत से मफलर से गर्दन दबाने लगा। पिटाई से मेरे सिर, पीठ, मुंह व होठ से खून गिरने लगा। मैं जोर से चिल्लाई। यह सुन आसपास के लोग आ गए, जिससे मेरी जान बची। उसने जान लेने की धमकी दी है।

इस बाबत थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गयी है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालत के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस शुरू हो गई है कि जब पुलिस वाली ट्रेंड लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो आम लड़कियों का क्या हाल हो सकता है। पीड़ित महिला सिपाही से भी जानकारी ली जा रही है। आरोपी जवान के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है।

