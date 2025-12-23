महिला सिपाही से ऑटो में गंदी हरकत, मुंह से खून निकला; आर्मी जवान आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: ऑटो में सुमित उसके साथ गंदी हरकत करने लगा। उससे बचने के लिए पुलिस लाइन गेट के सामने ऑटो से उतरकर भागी। फिर पुलिस लाइन स्थित अपनी सहेली के बैरक के नीचे पहुंची। सुमित वहां भी पहुंच गया।

बिहार के कैमूर में एक महिला सिपाही के साथ छेड़खानी और गंदी हड़कत करने के बाद हत्या की कोशिश की गयी। सिपाही ने भागकर अपनी जान बचाई। पीड़िता कैमूर के एक थाने में तैनात है जिसके साथ रविवार को सरेशाम भभुआ शहर में छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गगा। पुलिस ने आरोपी युवक सुमित चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है। वह सीवान में भगवानपुर के चकिया का है। युवक आर्मी जवान है। उससे पूछताछ की जा रही है।

पीड़िता ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अपने आवेदन में लिखा है कि वह शाम में छह बजे ऑटो से जेपी से एकता चौक आ रही थी। इसी दौरान ऑटो में सुमित उसके साथ गंदी हरकत करने लगा। उससे बचने के लिए पुलिस लाइन गेट के सामने ऑटो से उतरकर भागी। फिर पुलिस लाइन स्थित अपनी सहेली के बैरक के नीचे पहुंची। सुमित वहां भी पहुंच गया और गाली-गलौच करते हुए लात-घूंसों से मारने लगा। जान लेने की नीयत से मफलर से गर्दन दबाने लगा। पिटाई से मेरे सिर, पीठ, मुंह व होठ से खून गिरने लगा। मैं जोर से चिल्लाई। यह सुन आसपास के लोग आ गए, जिससे मेरी जान बची। उसने जान लेने की धमकी दी है।