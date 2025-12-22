महिला सिपाही से छेड़खानी, विरोध पर जान से मारने की कोशिश; आर्मी जवान पर आरोप

संक्षेप: कैमूर में महिला सिपाही से छेड़खानी का मामला सामने आया है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी आर्मी जवान है। नगर थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

कैमूर जिले के एक थाने में पदस्थापित महिला सिपाही के साथ रविवार को सरेशाम भभुआ शहर में छेड़खानी कर उसकी जान लेने की कोशिश की गई। यह वारदात जेपी से एकता चौक की तरफ ऑटो से आने के दौरान हुई। इस मामले में पुलिस ने बदमाश युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सुमित कुमार चतुर्वेदी सीवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चकिया गांव का निवासी है। पीड़िता ने नगर थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने अपने आवेदन में लिखा है कि वह शाम में करीब छह बजे ऑटो में सवार होकर जेपी से एकता चौक की तरफ आ रही थी।

इसी दौरान ऑटो में सुमित उसके साथ गंदी हरकत करने लगा। उससे बचने के लिए वह पुलिस लाइन गेट के सामने ऑटो से उतरकर तेज कदम से भागने लगी। पुलिस लाइन स्थित अपनी सहेली के पारिवारिक बैरक के नीचे पहुंची। सुमित उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया और उसके साथ गाली-गलौच करते हुए लात-घूंसा से मारने लगा। आवेदन में लिखा गया है कि जान मारने की नीयत से सुमित उसका मफलर से गर्दन दबाने लगा। उसके साथ मारपीट किए जाने से उसका सिर, पीठ, मुंह व होठ फटकर खून गिरने लगा।