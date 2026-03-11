दिल्ली मेट्रो में तैनात महिला CISF जवान ने बिहार में किया सुसाइड, होली पर आई थी घर

दिल्ली मेट्रो में तैनात एक महिला सीआईएसएफ जवान ने भागलपुर जिले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इससे मौत की गुत्थी उलझी हुई है। महिला सीआईएसएफ कर्मी होली पर अपने गांव आई थी।

बिहार के भागलपुर जिले में मंगलवार देर रात एक महिला सीआईएसएफ कर्मी ने आत्महत्या कर ली। घटना शाहकुंड थाना क्षेत्र के सादपुर गांव की है। मृतका की पहचान 25 वर्षीय खुशबू कुमारी के रूप में हुई है। वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की जवान थी और दिल्ली मेट्रो में तैनात थी। होली के मौके पर वह अपने गांव आई थी। सुसाइड का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

घटना मंगलवार की देर रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच की बताई जा रही है। घर वालों ने बताया कि 1 फरवरी को ही खुशबू ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आई थी। मंगलवार को रात में खाना खाने के बाद अपनी भाभी के साथ कमरे में सो गई। सुबह जब घर वालों की नींद खुली तो पाया कि वह कमरे में लगे बास में दुपट्टों के फंदे बनाकर लटकी हुई है।

सबसे पहले मृतका की भाभी ने उसे फंदे से लटके हुए देखा। इसके बाद परिजन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। मौके पर आसपड़ोस के लोग भी जमा हो गए। सूचना मिलते ही शाहकुंड थाना प्रभारी अनिल साह मोके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर साथ ही मौके की जांच करवाई है। महिला जवान ने आत्महत्या क्यों कि इसका अभी तक कोई कारण स्पष्ट नही हो पाया है। मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। ऐसे में मौत की गुत्थी उलझी हुई है। थाना प्रभारी अनिल साह ने बताया कि पुलिस मामले की हर बिंदुओं पर छानबीन कर रही है।