Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFearing RJD come back votes shifted to NDA Jan Suraj clarified after clean sweep in Bihar Elections
RJD ना आ जाए, डर से हमारे वोट NDA में शिफ्ट हुए; सूपड़ा साफ होने पर जन सुराज ने दी सफाई

RJD ना आ जाए, डर से हमारे वोट NDA में शिफ्ट हुए; सूपड़ा साफ होने पर जन सुराज ने दी सफाई

संक्षेप: बिहार चुनाव में खाता नहीं खुल पाने पर जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा है कि राजद को लोग नहीं आने पाएं इस डर से अंतिम समय में हमारे वोटों की शिफ्टिंग एनडीए की ओर हो गई।

Sat, 15 Nov 2025 02:57 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। दूसरी तरफ एनडीए प्रचंड बहुमत मिला। पार्टी को कम से कम 15 प्रतिशत वोट का अनुमान था पर मिले मात्र 4 प्रतिशत। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने इसका कारण बताया है। जन सुराज पार्टी बिहार चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि जन सुराज इन नतीजों के बावजूद अपने मुद्दों के साथ अनवरत चलता रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पटना में जन सुराज पार्टी ने चुनाव परिणामों पर पार्टी का पक्ष बताने के लिए शुक्रवार को प्रेस वार्ता बुलाई। मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि जन सुराज पार्टी चुनाव के नतीजों से हताश नहीं है बल्कि जनहित के सवालों को लेकर जनता के साथ खड़ी है। तीन सालों की मेहनत के बाद एक भी सीट नहीं मिलने का कारण यह रहा कि बिहार के लोग राजद की सत्ता में वापसी की संभावना से डर गए थे।

ये भी पढ़ें:वर्ल्ड बैंक से पैसे से वोट खरीदा, 40000 करोड़ बहाए; बिहार नतीजों पर बोली JSP
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

उदय सिंह कहा कि जनता ने हमे स्वीकार किया पर वोट नहीं मिले। यह हमारा अपने आप से भी सवाल है। वजह यह दिख रही है कि राजद सत्ता में नहीं आ जाए इस डर से जन सुराज पार्टी के वोट एनडीए के साथ चले गए। पार्टी खुद इस पर विचार कर रही है कि ऐसा परिणाम कैसे आया। वोट शिफ्टिंग का मुख्य कारण यह है कि राजद को लोग नहीं आने पाएं इस लिए अंतिम समय में हमारे वोटों की शिफ्टिंग एनडीए की ओर हो गई। उदय सिंह ने कहा कि लोगों को कांग्रेस से उतना डर नहीं है जितना लालू यादव या राजद से है। पर राजद को रोकने के लिए वोटिंग हुई और इसका फायदा एनडीए को मिल गया। लोगों ने सोचा कि जन सुराज को वोट देने से राजद के आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए एनडीए को चुना।

ये भी पढ़ें:गरीबों की पार्टी है RJD, आवाज करते रहेंगे बुलंद; बिहार में हार पर बोली पार्टी

उन्होंने कहा कि जन सुराज पार्टी जमीन पर काम करती है। 15 प्रतिशत वोट तो मिलना ही था। पर ऐसा कैसे हुआ इस पर पार्टी विचार कर रही है। बिहार को बदलना है, इस मुद्दे पर हम कायम रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में एडीए ने उन मुद्दों को उठाया जिन्हें जन सुराज ने सेट किया था। हमने 2000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वादा किया तब जाकर नीतीश कुमार ने इसे बढ़ाकर 1100 किया। रोजगार और पलायन का मामला हम शुरू से ही उठा रहे हैं। उसके बाद खुद प्रधानमंत्री भी पलायन रोकने की बात करने लगे। लेकिन अब हमारी मांग है कि जो वादे एनडीए ने किया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Prashant Kishor bihar election result अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।