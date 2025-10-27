Hindustan Hindi News
बीजेपी से नहीं अल्लाह से डरो... सीमांचल के मुसलमानों से बोले प्रशांत किशोर, RJD को भी लपेटा

संक्षेप: कटिहार में चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने सीमांचल के मुस्लिमों को संदेश देते हुए कहा कि भाजपा से नहीं अल्लाह से डरिए और हक का साथ दीजिए, लालटेन में किरासन तेल बन जलते रहेंगे तो लालूजी के घर में ही रोशनी होगी। आपके बच्चों का भविष्य अंधेरे में ही रहेगा।

Mon, 27 Oct 2025 09:51 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, कटिहार
बिहार चुनाव को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का चुनाव प्रचार जारी है। सोमवार को वे कटिहार पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होने बीजेपी और आरजेडी पर निशाना साधा। सीमांचल के मुस्लिमों से अपील करते हुए उन्होने कहा कि भाजपा से नहीं अल्लाह से डरिए और हक का साथ दीजिए, लालटेन में किरासन तेल बन जलते रहेंगे तो लालूजी के घर रोशनी होगी लेकिन आपके बच्चों का भविष्य अंधेरे में ही रहेगा। साथ ही छठ पर कई राज्यों से बिहार पहुंचे लोगों से भी बड़ी अपील कर दी।

पीके ने कहा कि छठ में घर आए लोग बस्ता छाप पर बटन दबाइए और 14 तारीख के बाद अपने फैक्ट्री वालों को बता दीजिए कि वापस नहीं आएंगे। बल्कि अपने घर में ही रोजी-रोजगार करेंगे। इस दौरान उन्होंने कदवा, प्राणपुर और बलरामपुर क्षेत्रों में रोड शो कर जनसंपर्क साधा। वहीं प्राणपुर के सालमारी चौक और बारसोई के रास चौक सहित कई स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। और पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे।

आपको बता दें बलरामपुर सीट से अशाब आलम और प्राणपुर से सोनू सिंह निषाद जन सुराज के प्रत्याशी हैं। इससे पहले पूर्णिया में चुनाव प्रचार के दौरा प्रशांत किशोर के काफिले को पुलिस ने रोक लिया था। और प्रचार मे शामिल गाड़ियों की चेकिंग की। जिसके चलते कुछ देर काफिला रुका रहा, और फिर रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि छठ के बाद जन सुराज का चुनाव प्रचार और तेज होगा।