बीजेपी से नहीं अल्लाह से डरो... सीमांचल के मुसलमानों से बोले प्रशांत किशोर, RJD को भी लपेटा

बिहार चुनाव को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का चुनाव प्रचार जारी है। सोमवार को वे कटिहार पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होने बीजेपी और आरजेडी पर निशाना साधा। सीमांचल के मुस्लिमों से अपील करते हुए उन्होने कहा कि भाजपा से नहीं अल्लाह से डरिए और हक का साथ दीजिए, लालटेन में किरासन तेल बन जलते रहेंगे तो लालूजी के घर रोशनी होगी लेकिन आपके बच्चों का भविष्य अंधेरे में ही रहेगा। साथ ही छठ पर कई राज्यों से बिहार पहुंचे लोगों से भी बड़ी अपील कर दी।

पीके ने कहा कि छठ में घर आए लोग बस्ता छाप पर बटन दबाइए और 14 तारीख के बाद अपने फैक्ट्री वालों को बता दीजिए कि वापस नहीं आएंगे। बल्कि अपने घर में ही रोजी-रोजगार करेंगे। इस दौरान उन्होंने कदवा, प्राणपुर और बलरामपुर क्षेत्रों में रोड शो कर जनसंपर्क साधा। वहीं प्राणपुर के सालमारी चौक और बारसोई के रास चौक सहित कई स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। और पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे।