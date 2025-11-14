Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsFatuha Assembly Seat Result 2025 who will win Ramanand Yadav RJD Rupa Kumari LJP R Election counting
Fatuha Result LIVE: फतुहा में मतगणना शुरू, चौथी बार जीतेंगे RJD के रामानंद यादव या LJP R की रूपा कुमारी दिखाएंगी कमाल?

संक्षेप: Fatuha Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की फतुहा विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है।  इस बार मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ मौजूदा विधायक आरजेडी के रामानंद यादव हैं तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की तरफ से एलजेपी आर की रूपा कुमारी हैं।

Fri, 14 Nov 2025 08:21 AMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
Fatuha Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक फतुहा विधानसभा सीट पर चुनाव नतीजे आज घोषित होंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और 2 घंटे बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। मुख्य मुकाबला चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (रा)की तरफ से रूपा कुमारी और आरजेडी के रामानंद यादव के बीच माना जा रहा है। इस सीट पर आरजेडी की मजबूत पकड़ है और पिछले तीन बार से यहां आरजेडी ही यहां चुनाव जीतती आ रही है। पार्टी नेता रामानंद यादव लगातार तीन बार से इस सीट से विधायक हैं। एक बार फिर आरजेडी ने उन्हीं पर दाव लगाया है। इस सीट पर यादव और कुर्मी मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। इसके अलावा मुस्लिम, कोइरी भी अहम भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर ब्राह्मण और पासवान वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है।

Fatuha Assembly Seat Result LIVE 2025, सुबह 8 बजे: फतुहा सीट पर मतणगना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलट की गिनती होगी, जिसके रुझान सुबह 8.30 बजे तक आ सकते हैं।

पिछले विधानसभा चुनावों में आरजेडी के रामानंद यादव ने बीजेपी के सत्येंद्र कुमार को हराया था। इस सीट पर आरजेडी सबसे ज्यादा 5 और जेडीयू 3 बार चुनाव जीत चुकी है। यह एक औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद, यहाँ जातिगत फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभावी रहता है। 2020 में भी बीजेपी उम्मीदवार को हराने का मुख्य कारण यादव मतदाताओं का RJD के पक्ष में एकजुट होना था।

यह सीट पटना शहर के बाहरी हिस्से में स्थित है और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसमें फतुहा और संपतचक प्रखंड के ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी इलाके शामिल हैं। फतुहा का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है क्योंकि यह गंगा और पुनपुन नदियों के संगम पर बसा है। इसे पहले त्रिवेणी भी कहा जाता था क्यों

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
