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एक बेटे की हत्या की, दूसरे को भाला मार पेट फाड़ दिया; पानी के लिए बाप बन गया हैवान

Mar 20, 2026 02:51 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, बैरिया/श्रीनगर (बेतिया)
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बेतिया (पश्चिम चंपारण) के बैरिया में एक पिता ने पानी गिराने के विवाद में अपने एक बेटे की हत्या कर दी और दो अन्य बेटों को घायल कर दिया। घायलों में एक का पिता ने भाला मारकर पेट फाड़ दिया। 

एक बेटे की हत्या की, दूसरे को भाला मार पेट फाड़ दिया; पानी के लिए बाप बन गया हैवान

Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक बाप ने जमीन के लिए अपने ही बेटों का खून बहा दिया। घटना बैरिया थाना क्षेत्र के भितहा पंचायत स्थित मठिया गांव की है। शुक्रवार सुबह पिता ने पानी के विवाद में भाला मारकर एक बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि दूसरे का पेट फाड़ दिया। बाप के हमले में तीसरा बेटा भी घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है।

मृतक की पहचान मठिया गांव निवासी 38 वर्षीय विजय पटेल के रूप में हुई है। बेतिया स्थित सकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। विजय के दो भाई अखिलेश पटेल और कमलेश पटेल की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका बेतिया जीएमसीएच में इलाज चल रहा है।

परिवार में खून-खराबे की सूचना मिलते ही बैरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुख्य आरोपी पिता सुरेश पटेल के साथ उसके पोते गौरव एवं शिवम पटेल को गिरफ्तार कर लिया।

बेतिया में पिता-पुत्रों के बीच हिंसक झड़प

शुक्रवार सुबह बाप-बेटों में हुई इस हिंसक झड़प से पूरा इलाका थर्रा उठा। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार एवं एसडीपीओ-2 रजनीश कांत प्रियदर्शी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

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पानी गिराने को लेकर हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि मठिया गांव निवासी सुरेश पटेल और उसके बेटों के बीच दरवाजे पर लगी टंकी का पानी गिराने को लेकर विवाद हो गया। पहले इन लोगों में कहासुनी हुई। फिर झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। तमतमाए पिता सुरेश ने अपने पोतों के साथ मिलकर बेटों पर नुकीले भाले से जानलेवा हमला कर दिया।

इस हमले में सुरेश के तीनों बेटे विजय, अखिलेश और कमलेश बुरी तरह जख्मी हो गए। बाद में इन्हें जीएमसीएच बेतिया ले जाया गया, जहां विजय की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार में जमीन को लेकर विवाद भी चल रहा था। पिता द्वारा अपने बेटों का खून बहाए जाने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। गांव वाले भी दहशत में आ गए।

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पुलिस ने क्या कहा?

सीडीपीओ-2 रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। तनाव को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही है।

(पश्चिम चंपारण के बैरिया और श्रीनगर से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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