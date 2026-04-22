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बाप ने 5 साल के बेटे को जमीन पर पटककर क्यों मार डाला, हैरान कर देगी खौफनाक वारदात

Apr 22, 2026 10:10 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, भागलपुर
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पांच साल के रोहित कुमार की मां पूनम देवी ने भागलपुर जिले के मायागंज में पुलिस के समक्ष बयान में बताया है कि पोखड़िया के उसके पति ने उसे मारपीट कर घर से भगा दिया था। एक महीने पहले वह बच्चों संग मदौड़ा मायके आ गई थी।

बाप ने 5 साल के बेटे को जमीन पर पटककर क्यों मार डाला, हैरान कर देगी खौफनाक वारदात

बिहार में एक दरिंदे पिता ने पांच साल के बेटे को जमीन पर पटककर मार डाला है। इस खौफनाक वारदात के बारे में जिसने भी सुना हो दंग है। बताया जा रहा है कि बिहार में बांका जिले के मदौड़ा में घटित हुई। आरोपी पिता चमचम मंडल को बरारी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और बांका पुलिस को सूचित किया गया है। इधर मृतक पांच साल के रोहित कुमार की मां पूनम देवी ने भागलपुर जिले के मायागंज में पुलिस के समक्ष बयान में बताया है कि पोखड़िया के उसके पति ने उसे मारपीट कर घर से भगा दिया था।

एक महीने पहले वह बच्चों संग मदौड़ा मायके आ गई थी। भाई की शादी थी। उसका पति बिना बुलाए मंगलवार सुबह उसके मायके आ गया। पांच साल के बेटे रोहित को गोद में उठाकर बोला कि बहियार से टॉयलेट करके आ रहे हैं। एक किमी दूर ले जाकर पति ने बेटे को पटक दिया जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मायागंज आने पर दोपहर में डॉक्टर ने उसके बेटे को मृत घोषित कर दिया।

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महिला ने बताया कि पति ने ही बेटे को इलाज के लिए बांका के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मायागंज में डॉक्टर ने बेटे को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जब पिता से पूछताछ की तो वह बार बार बयान बदल रहा था। बाद में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। फिलहाल इस वारदात के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। इलाके के लोग भी घटना से स्तब्ध हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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