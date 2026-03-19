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बिहार में पिता ने इकलौती बेटी को हनुमान मंदिर में पटक दिया, मौत से पसरा मातम

Mar 19, 2026 11:08 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, आरा
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मृत बच्ची धोबहा थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर निवासी दीपांकर कुमार की छह माह की पुत्री आराध्या कुमारी थी। बच्ची की मां सुनती कुमारी ने बताया कि उसके पति की करीब एक महीने से तबीयत खराब चल रही है। दिमागी हालत भी ठीक नहीं है।

बिहार में पिता ने इकलौती बेटी को हनुमान मंदिर में पटक दिया, मौत से पसरा मातम

बिहार के भोजपुर जिले में कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के छोटकी इटहना गांव में बुधवार को दिल को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आयी है। कुछ दिनों से दिमागी रूप से परेशान चल रहे एक शख्स ने अपनी छह माह की मासूम बच्ची को हनुमान मंदिर में पटक दिया। इसमें बच्ची की मौत हो गई। इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

मृत बच्ची धोबहा थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर निवासी दीपांकर कुमार की छह माह की पुत्री आराध्या कुमारी थी। बच्ची की मां सुनती कुमारी ने बताया कि उसके पति की करीब एक महीने से तबीयत खराब चल रही है। दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। इसे लेकर वह उसे छोटकी इटहना गांव स्थित औघड़ बाबा के पास दिखाने ले जाती है। बुधवार की शाम भी उसे दिखाने गई थी। तभी उसकी बच्ची ने शौच कर दिया। वह उसका शौच धोने के बाद कपड़ा साफ कर रही थी।

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उसी दौरान उनके पति ने बच्ची को गोद ले लिया। इसके बाद उसके पति ने पुत्री को वहां पर स्थित हनुमान मंदिर में पटक दिया। इसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी। इसके बाद वह उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सुनती कुमारी की शादी तीन वर्ष पूर्व हुई थी। आराध्या कुमारी उसकी इकलौती संतान थी।

गोपालगंज में तालाब के कीचड़ में फंसे 2 बच्चों की मौत

इधर बिहार के ही गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के देवापुर जाफर टोला गांव में बुधवार की सुबह पोखर में डूबने की सूचना पर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो दोनों बच्चे पानी के भीतर डूबे हुए थे। परिवार के सदस्यों व ग्रामीणों ने जब तलाश शुरू की तो दोनों बच्चे कीचड़ में फंसे मिले और खुद बाहर निकलने की स्थिति में नहीं थे। काफी मशक्कत के बाद जब दोनों को बाहर निकाला गया तो उनके शरीर व चेहरे पर कीचड़ लगा था। हालत ऐसी थी कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो गया। इसके बाद पानी से चेहरा साफ किया गया, तब जाकर परिजन उनकी पहचान कर सके।

पहचान होने के बाद दोनों को आनन-फानन में इलाज के लिए मॉडल सदर अस्पताल ले जाया गया। जहां इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार, दोनों बच्चे काफी देर तक पानी में डूबे रहे और कीचड़ में फंस जाने के कारण बाहर नहीं निकल सके। जिससे उनकी मौत हो गई।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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