बाप-बेटे की मौत, पोती घायल, जन्म से पहले अनाथ हुआ एक बच्चा; बिहार में दर्दनाक हादसा

संक्षेप:

पिता बद्री मियां बेटे जावेद के साथ बाइक से अपनी बेटी के घर जा रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया।

Jan 23, 2026 04:08 pm IST
बिहार के पश्चिम चंपारण में एक सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मौत हो गई तो छोटी सी पोती गंभीर तौर पर जख्मी हो गई। तीनों एक बाइक से जा रहे थे। मरने वालों की पहचान बद्री मियां, 55 वर्ष, उसके बेटे जावेद मियां, 23 वर्ष के रूप में हुई है। जावेद की 12 साल की बेटी साजिया जख्मी हो गई जिसका इलाज जीएमसीएच बेतिया में कराया जा रहा है। जावेद की पत्नी प्रेग्नेंट है। एक बच्चा दुनिया देखने से पहले ही अनाथ हो गया। घटना बगहा शहर के आनंद नगर सीताराम आश्रम के समीप हुई जहां ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को कुचल दिया।

जानकारी के मुताबिक लौरिया के गनौली निवासी बद्री मियां शुक्रवार को अपनी शादी शुदा बेटी से मिलने हरनाटांड के मिश्रली गांव जा रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे सीताराम आश्रम के पास ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में ठोकर मार दिया। हादसे में पिता और पुत्र की कुचलने के कारण मौत हो गई। घायल साजिया को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत को देखते हुए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर ने उसे जीएमसीएच रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर नगर थाने की पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया। नगर थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली व बाइक को जप्त कर लिया है वहीं पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है।

बिना जन्म लिए अनाथ हो गया जावेद का बच्चा

बगहा के सीताराम आश्रम के सभी सड़क दुर्घटना में बाप बेटे की मौत से लौरिया का गोनौली गांव पूरी तरह से सदमे में है। जावेद की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। बद्री मियां के तीन पुत्रों में जावेद सबसे छोटा था। उसकी शादी चौतरवा थाना क्षेत्र अहिवारिया में हुई थी। जावेद की पत्नी गर्भवती है। ऐसे में शुक्रवार का दिन जावेद की पत्नी व उसके अजन्मे बच्चे के लिए घातक साबित हुआ। बिना जन्म लिए ही बच्चे के सिर से बाप का साया उठ गया। इस घटना के बाद उसकी पत्नी सहित परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। बद्री मियां की पत्नी भी सदमे में आ गई है। एक ओर वह पति के मौत से सदमे में है तो दूसरी ओर पुत्र के मौत का भी गम उसे सता रहा है। परिवार के अन्य सदस्य बद्री एवं जावेद की पत्नी को संभालने में लगे हुए हैं।

