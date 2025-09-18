बिहार में जहरखुरानी से बाप बेटे की मौत, छोटे पुत्र की हालत नाजुक; घर की बहू की कारिस्तानी?
बेचन चौथरी और उनका बड़ा बेटा विशाल कुमार उम्र 19 वर्ष दोनों घऱ में मृत मिले। वे ग्राम रामपुर थाना धनसोइ जिला बक्सर के निवासी थे। कहा जा रहा है कि जहरीला पदार्थ खाने से उन लोगों की मौत हुई।
बिहार के सासाराम से बड़ी खबर आई है। जहरीला पदार्थ खाने से पिता और पुत्र की मौत हो गई है जबकि छोटे बेटे की हालत खराब है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने परिवार की बहू को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत पर खाने में जहरीला पदार्थ मिलाने का आरोप लगा है। घटना से गांव में हाहाकार मच गया है।
घटना अगरेर गांव की है। ग्रामीण राजू भगत के किराये के मकान में बेचन चौधरी उम्र करीब 48 वर्ष, पिता स्व बंशी चौधरी परिवार के साथ रहते थे। गुरुवार को बेचन चौथरी और उनका बड़ा बेटा विशाल कुमार उम्र 19 वर्ष दोनों घऱ में मृत मिले। वे ग्राम रामपुर थाना धनसोइ जिला बक्सर के निवासी थे। कहा जा रहा है कि जहरीला पदार्थ खाने से उन लोगों की मौत हुई। जबकि बेचन चौधरी का छोटा पुत्र विकाश कुमार उम्र करीब 14 वर्ष सदर अस्पताल में इलाजरत है।
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक परिवार की बहु के ऊपर जहरीला पदार्थ मिला खाना बनाने का आरोप है। उससे पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच कर रही है। उक्त जानकारी एसपी रौशन कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस ग्रामीणों और सगे संबंधियों से ज्यादा जानकारी जुटा रही है। घर की भी तलाशी ली जा रही है ताकि घटना के तह में पहुंचा जा सके।