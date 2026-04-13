बाप को गोली मारी, बेटी को चाकू, फिर घर फूंक दिया; बिहार में क्यों हुआ खौफनाक कांड?
किसान शरीफ सिंह अपने घर में थे। बदमाश उनके घर में घुस गए। जब उनका विरोध किया गया तो बदमाशों ने किसान को गोली मार दी। जब बेटी किरण ने हिम्मत दिखाते हुए पिता को बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसपर भी चाकू से हमला कर दिया।
बिहार के कैमूर में थाना क्षेत्र के मदुरना गांव में रविवार की रात 11:30 बजे एक किसान के घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मार घायल कर दिया। जब उसकी बेटी उसे बचाने पहुंची तो उसे भी चाकू मार दिया। घायलों में 55 वर्षीय शरीफ सिंह और 19 वर्षीया किरण कुमारी शामिल हैं। शरीफ के बाए हाथ में गोली लगी है। घटना के बाद पिता-पुत्री को चैनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें सदर अस्पताल भिजवा दिया। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने शरीफ की गंभीर हालत को देख इलाज करते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया।
बताया गया है कि किसान शरीफ सिंह अपने घर में थे। बदमाश उनके घर में घुस गए। जब उनका विरोध किया गया तो बदमाशों ने किसान को गोली मार दी। जब बेटी किरण ने हिम्मत दिखाते हुए पिता को बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसपर भी चाकू से हमला कर दिया। आरोप है कि इस घटना के बाद उपद्रवियों ने घर में आग लगा दी, जिससे सोफा और अन्य घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गए। घटना के बाद परिजनों ने इसकी सूचना चैनपुर पुलिस सहित जिला मुख्यालय के वरीय अधिकारियों को दी।
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी हरिमोहन शुक्ला, भभुआ एसडीओ अमित कुमार और एसडीपीओ अनिकेत अमर के नेतृत्व में भारी संख्या में महिला-पुरुष पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और गांव की गलियों की नाकेबंदी कर दी। पुलिस द्वारा घटना स्थल की घेराबंदी कर दी गई। पुलिस अफसर गांव में कैंप कर रहे हैं। इस मामले में चैनपुर थाने की पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि शाम 5:30 बजे तक इस मामले में पीड़ित परिवार द्वारा थाने में आवेदन नहीं दिया था। पुलिस घायल का फर्दबयान लेने अस्पताल के लिए रवाना हुई है।
घटना को ले कई तरह की चर्चाएं
इस घटना को लेकर लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कोई चुनावी रंजिश तो कोई दो साल पहले उत्पन्न विवाद कारण बता रहा है। लेकिन, घटना के पीछे के कारणों का सही पता घायल के फर्दबयान और पुलिस के अनुसंधान के बाद ही लग सकेगा। ग्रामीणों का कहना है दो साल पहले मारपीट की घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। यह मामला न्यायालय में चल रहा है।
थानाध्यक्ष की घायल युवती से नहीं हुई मुलाकात
इस बाबत पूछे जाने पर थानाध्यक्ष विजय प्रसाद ने कहा कि घायल युवती से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। घायल किसान का फर्दबयान लेने के लिए पुलिस को अस्पताल में भेजा गया है। अभी तक पीड़ित पक्ष द्वारा थाने में आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपने स्तर से वैज्ञानिक विधि से जांच-पड़ताल कर रही है।
एसपी का बयान
चैनपुर के मदुरना गांव में रविवार की रात में हुई घटना की सूचना पर वह स्थल पर गए थे। पीड़ित परिवार व ग्रामीणों से जानकारी ली गई। मामले की जांच-पड़ताल करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।- हरिमोहन शुक्ला, एसपी, कैमूर
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें