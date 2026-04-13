बाप को गोली मारी, बेटी को चाकू, फिर घर फूंक दिया; बिहार में क्यों हुआ खौफनाक कांड?

किसान शरीफ सिंह अपने घर में थे। बदमाश उनके घर में घुस गए। जब उनका विरोध किया गया तो बदमाशों ने किसान को गोली मार दी। जब बेटी किरण ने हिम्मत दिखाते हुए पिता को बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसपर भी चाकू से हमला कर दिया।

बिहार के कैमूर में थाना क्षेत्र के मदुरना गांव में रविवार की रात 11:30 बजे एक किसान के घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मार घायल कर दिया। जब उसकी बेटी उसे बचाने पहुंची तो उसे भी चाकू मार दिया। घायलों में 55 वर्षीय शरीफ सिंह और 19 वर्षीया किरण कुमारी शामिल हैं। शरीफ के बाए हाथ में गोली लगी है। घटना के बाद पिता-पुत्री को चैनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें सदर अस्पताल भिजवा दिया। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने शरीफ की गंभीर हालत को देख इलाज करते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया।

बताया गया है कि किसान शरीफ सिंह अपने घर में थे। बदमाश उनके घर में घुस गए। जब उनका विरोध किया गया तो बदमाशों ने किसान को गोली मार दी। जब बेटी किरण ने हिम्मत दिखाते हुए पिता को बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसपर भी चाकू से हमला कर दिया। आरोप है कि इस घटना के बाद उपद्रवियों ने घर में आग लगा दी, जिससे सोफा और अन्य घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गए। घटना के बाद परिजनों ने इसकी सूचना चैनपुर पुलिस सहित जिला मुख्यालय के वरीय अधिकारियों को दी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी हरिमोहन शुक्ला, भभुआ एसडीओ अमित कुमार और एसडीपीओ अनिकेत अमर के नेतृत्व में भारी संख्या में महिला-पुरुष पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और गांव की गलियों की नाकेबंदी कर दी। पुलिस द्वारा घटना स्थल की घेराबंदी कर दी गई। पुलिस अफसर गांव में कैंप कर रहे हैं। इस मामले में चैनपुर थाने की पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि शाम 5:30 बजे तक इस मामले में पीड़ित परिवार द्वारा थाने में आवेदन नहीं दिया था। पुलिस घायल का फर्दबयान लेने अस्पताल के लिए रवाना हुई है।

घटना को ले कई तरह की चर्चाएं इस घटना को लेकर लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कोई चुनावी रंजिश तो कोई दो साल पहले उत्पन्न विवाद कारण बता रहा है। लेकिन, घटना के पीछे के कारणों का सही पता घायल के फर्दबयान और पुलिस के अनुसंधान के बाद ही लग सकेगा। ग्रामीणों का कहना है दो साल पहले मारपीट की घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। यह मामला न्यायालय में चल रहा है।

थानाध्यक्ष की घायल युवती से नहीं हुई मुलाकात इस बाबत पूछे जाने पर थानाध्यक्ष विजय प्रसाद ने कहा कि घायल युवती से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। घायल किसान का फर्दबयान लेने के लिए पुलिस को अस्पताल में भेजा गया है। अभी तक पीड़ित पक्ष द्वारा थाने में आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपने स्तर से वैज्ञानिक विधि से जांच-पड़ताल कर रही है।