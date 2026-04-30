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बेटे की हत्या में बाप को उम्रकैद, जमीन विवाद में रेत दिया था गला; पत्नी और बहू दिलाई सजा

Apr 30, 2026 04:31 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेगूसराय
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हत्या आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी, बहू और अन्य बेटे ने ही कोर्ट में गवाही जिसके आधार पर घटना के सात साल बाद यह फैसला सामने आया। घटना जून 2019 की है।

बेटे की हत्या में बाप को उम्रकैद, जमीन विवाद में रेत दिया था गला; पत्नी और बहू दिलाई सजा

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में बेटे की हत्या के आरोप में एक पिता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी पिता को जेल भेज दिया गया है। हत्या आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी, बहू और अन्य बेटे ने ही कोर्ट में गवाही जिसके आधार पर घटना के सात साल बाद यह फैसला सामने आया। घटना जून 2019 की है।

मामला तेघरा थाना क्षेत्र के पीढौली गांव की है। 9 जून 2019 को रात में खाना खाने के समय आलोक कुमार को उसके पिता सुधीर सिंह ने मार डाला था। आरोपी पिता ने गला रेत कर आलोक को मार डाला था। हत्या के इस मामले में जिला सत्र प्रधान न्यायाधीश ऋषिकांत ने यह सजा सुनाई। आजीवन कारावास के अलावे 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह केस मृतक की पत्नी आभा कुमारी ने दर्ज कराया था जिसमें उसकी सासू मां और देवर ने गवाही दी। पुलिस के अनुसंधान और गवाहों के बयान की रोशनी में कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद और 15 हजार जुर्माने की सजा दी। मृतक की पत्नी आभा सिंह ने यह के स दर्ज कराया था।

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परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक खाना खाते वक्त आलोक कुमार की हत्या कर दी गयी। उनके पिता सुधीर सिंह शराब पीने के आदी थे। पीने खाने के लिए जमीन बेच रहे थे। बेटे आलोक ने जमीन बिक्री पर रोक लगा दी थी। उसने खरीदने वालों को उनके पिता जमीन रजिस्ट्री लेने से मना कर दिया था। इसी के प्रतिशोध में 9 जून 2019 को सुधीर सिंह ने पीछे से आकर आलोक का गला रेत दिया। वारदात को अंजाम देकर वह फरार हो गया। लेकिन 20, जून 2019 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

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कोर्ट में ट्रायल के दौरान सुधीर सिंह की पत्नी नूतन देवी ने पति के गुनाह के खिलाफ गवाही दी। आरोपी के एक बेटे ने कांड और आरोप को सत्य बताया। कई पड़ोसियों ने भी गवाही दी। गवाहों के बयान और पुलिस के अनुसंधान के आधार पर अभियुक्त को दिनांक 27 अप्रैल को ही अपने पुत्र की हत्या करने का आरोप में दोषी करार दिया था। बुधवार को को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ऋषिकांत महोदय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई कर अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 15000 रुपए का अर्थ दंड दिया गया है।

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सरकारी वकील ने बताया कि अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर सुधीर कुमार सिंह को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने मृतक की पत्नी को भी मुआवजा दिलाने हेतु जिला विधिक प्राधिकार को आदेश दिया गया है ।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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