शर्मनाकः बेटी की नाबालिग दोस्त से बाप ने किया रेप, 11वीं की छात्रा की आपबीती सुन फफक पड़ी मां
बिहार में एक अधेड़ ने अपनी बेटी की नाबालिग सहेली के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पटना के खाजपुरा स्थित शिव मंदिर के समीप एक मकान से आरोपित को गिरफ्तार किया है।
Bihar Crime News: बिहार के पटना में एक अधेड़ ने रिश्ते कलंकित कर दिया। आरोपी ने अपनी बेटी की नाबालिग दोस्त को हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस घटना से पीड़िता सदमे में आ गई है। जब उसने अपनी मां को आपबीती बताई तो वह फफक-फफक कर रोने लगी। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।
जिले के नेऊरा थाना क्षेत्र में सनोज कुमार नामक के एक अधेड़ ने अपनी बेटी की नाबालिग सहेली के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पटना के खाजपुरा स्थित शिव मंदिर के समीप एक मकान से आरोपित को गिरफ्तार किया है। वह भोजपुर के चरपोखरी थाना क्षेत्र के बलिगांव निवासी योगेंद्र सिंह का पुत्र है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
दोस्त के घर आती थी पीड़िता
बताया जाता है कि आरोपित की बेटी और पीड़िता दोनों कक्षा 11वीं में पढ़ती हैं। पीड़िता का उसके घर आना-जाना था। सोमवार को पीड़िता क्लास करने के बाद दोस्त के घर आई थी। आरोपी भी घर पर ही था। इसी बीच उसकी बेटी किसी काम के लिए घर से बाहर गई थी। उसकी दोस्त(पीड़िता) घर में अकेली थी। उसे थोड़ा भी अहसास नहीं था कि जिसे वह अपने पिता के समान मानती है वह उसपर बुरी नजर रखता है। पीड़िता को घर अकेला पाकर सनोज कुमार ने बहला-फुसलाना शुरू किया। उसे डराया धमका और मजबूर करके उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। डर के मारे पीड़िता उसकी यातना को सहती रही। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद छात्रा घर पहुंची। उसने घर पहुंचकर अपने माता-पिता को रोते हुए आपबीती सुनाई। बेटी को रोते देख मां भी रोने लगी।
त्वरित गिरफ्तारी हुई
परिजन बच्ची के साथ हुए दुषकर्म की शिकायत लेकर नेऊरा थाना पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता और पिता का बयान लेकर एफआईआर दर्ज किया और कार्रवाई में जुट गई। इस मामले में थानाध्यक्ष जगदीप राणा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए खाजपुरा इलाके में छापेमारी कर आरोपित सनोज कुमार को दबोच लिया गया। इसके बाद पीड़िता का न्यायालय में बयान करवाया गया।
पीड़ित परिवार को सुरक्षा
पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है और मामले की हर पहलू से जांच जारी है। पीड़ित परिवार को पुलिस की ओर से उचित सुरक्षा दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें