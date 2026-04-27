बिहार में 2 बच्चों के पिता ने सात साल की बच्ची से किया रेप, लहूलुहान हालत में मिली; टिकोला चुनने गई थी मासूम

पुलिस का दावा है कि आरोपी की पहचान हो चुकी है उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिमरी बख्तियारपुर के डीएसपी मुकेश ठाकुर ने बताया कि एफएसएल की टीम को साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। काशनगर थानाध्यक्ष बजरंगी कुमार ने बताया कि आरोपी के दो परिजनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

बिहार में 7 साल की एक बच्ची से हैवानियत का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। सहरसा जिले में दो बच्चों के पिता ने इस मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया है। सहरसा जिले में काशनगर थाना के एक गांव में रविवार को दो बच्चों के पिता करीब 30 वर्षीय युवक ने एक सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। आरोपी युवक घटना के बाद से फरार है। ग्रामीणों के अनुसार पीड़ित बच्ची गांव स्थित बगीचे में आम के टिकोले चुन रही थी।

इसी दौरान गांव का ही रहने वाला आरोपी युवक वहां पहुंचा। उसने बच्ची को बहला-फुसलाकर मक्के के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर जब ग्रामीण दौड़े, तो आरोपी भाग गया। लहूलुहान हालत में बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील है।

पुलिस का दावा है कि आरोपी की पहचान हो चुकी है उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिमरी बख्तियारपुर के डीएसपी मुकेश ठाकुर ने बताया कि एफएसएल की टीम को साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। काशनगर थानाध्यक्ष बजरंगी कुमार ने बताया कि आरोपी के दो परिजनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी ललित सादा को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है।

दुष्कर्म का प्रयास करने वाला आरोपी अब तक फरार इधर सहरसा में ही बीते दिनों नयाबाजार स्थित किराये के मकान में रहने वाली निजी क्लिनिक की महिला कर्मी साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस आरोपी युवक को चिन्हित कर गिरफ्तारी करने मे जुटी हुई है। हालांकि एक सप्ताह बाद भी पुलिस आरोपी राहुल को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। आरोपी के खिलाफ पीड़िता के फर्द बयान पर जूस में नशीली दवा मिलाकर दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप में अभियुक्त बनाते हुए रिपोर्ट दर्ज किया गया है।