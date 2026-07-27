10 साल की लव स्टोरी को मंजिल: प्रेमिका संग देर रात धराया 2 बच्चों का बाप, पति ने करा दी शादी

जिस प्रेमिका को पत्नी बनाकर 10 साल पहले युवक ने छोड़ा था, उसी के दूसरे पति ने दोनों की शादी करवा दी। दोनों युवकों के दो-दो बच्चे भी हैं।

बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसकी चारों ओर चर्चा हो रही है। जिस प्रेमिका को पत्नी बनाकर 10 साल पहले युवक ने छोड़ा था, उसी के दूसरे पति ने दोनों की शादी करवा दी। दोनों युवकों के दो-दो बच्चे भी हैं। भरी पंचायत में शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

बताया जाता है कि चकपहार पंचायत के युवक पन्नालाल का संपर्क खगड़िया जिले के सहरियार के आराध्या के साथ 10 साल पहले हुआ था। धीरे-धीरे प्रेम परवान चढ़ने लगा। दोनों ने शादी रचा लिया। कुछ दिन ठीक-ठाक रहने के बाद दोनों के बीच आपस में विवाद होने लगा। इसे लेकर दोनों के बीच संबंध विच्छेद हो गया। अराध्या अपने मायके चली गई। इस बीच पन्ना लाल ने दूसरी शादी रचा ली जिससे उसके दो बच्चे हुए।

रिलेशन ब्रेक होने के बाद आराध्या ने एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लिया जहां कालेज के कर्मी मनोहर से दोस्ती हो गई। मनोहर दो बच्चों का बाप है। यह जानते हुए अराध्या ने उससे प्यार किया और करीब छह माह पहले दोनों ने शादी कर ली। मनोहर कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के सिंघिया बुजुर्ग का रहने वाला है। शादी करने के बाद भी अराध्या पन्ना लाल को भूल नहीं पा रही थी।

मनोहर के साथ शादी रचाने के बाद भी आराध्या और पन्नालाल के बीच संबंध बरकरार रहा। दोनों मिलते थे और बातें करते थे। इसकी भनक मनोहर को होती रही। मनोहर ने मना किया पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसने अराध्या के मोबाइल पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन, मौका मिलते ही दोनों के बीच बातचीत और चैटिंग होती रहती थी। मनोहर इससे परेशान रहता था।

बताया जाता है कि शनिवार की रात्रि को आराध्या ने फोन कर पन्नालाल को बुला लिया। आधी रात को पन्नालाल वहां पहुंचा। इसकी जानकारी पहले से उसके पति मनोहर को हो गई थी। इसे लेकर मनोहर ने जाल बिछा रखा था। जैसे ही पन्नाालाल वहां पहुंचा कि ग्रामीणों ने पकड़ लिया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए और देखते-देखते हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जो कई घंटे तक चलता रहा।