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10 साल की लव स्टोरी को मंजिल: प्रेमिका संग देर रात धराया 2 बच्चों का बाप, पति ने करा दी शादी

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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जिस प्रेमिका को पत्नी बनाकर 10 साल पहले युवक ने छोड़ा था, उसी के दूसरे पति ने दोनों की शादी करवा दी। दोनों युवकों के दो-दो बच्चे भी हैं।

प्रेमिका संग धराया 2 बच्चों का बाप, पति ने करा दी शादी
प्रेमिका संग धराया 2 बच्चों का बाप, पति ने करा दी शादी

बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसकी चारों ओर चर्चा हो रही है। जिस प्रेमिका को पत्नी बनाकर 10 साल पहले युवक ने छोड़ा था, उसी के दूसरे पति ने दोनों की शादी करवा दी। दोनों युवकों के दो-दो बच्चे भी हैं। भरी पंचायत में शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

बताया जाता है कि चकपहार पंचायत के युवक पन्नालाल का संपर्क खगड़िया जिले के सहरियार के आराध्या के साथ 10 साल पहले हुआ था। धीरे-धीरे प्रेम परवान चढ़ने लगा। दोनों ने शादी रचा लिया। कुछ दिन ठीक-ठाक रहने के बाद दोनों के बीच आपस में विवाद होने लगा। इसे लेकर दोनों के बीच संबंध विच्छेद हो गया। अराध्या अपने मायके चली गई। इस बीच पन्ना लाल ने दूसरी शादी रचा ली जिससे उसके दो बच्चे हुए।

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रिलेशन ब्रेक होने के बाद आराध्या ने एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लिया जहां कालेज के कर्मी मनोहर से दोस्ती हो गई। मनोहर दो बच्चों का बाप है। यह जानते हुए अराध्या ने उससे प्यार किया और करीब छह माह पहले दोनों ने शादी कर ली। मनोहर कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के सिंघिया बुजुर्ग का रहने वाला है। शादी करने के बाद भी अराध्या पन्ना लाल को भूल नहीं पा रही थी।

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मनोहर के साथ शादी रचाने के बाद भी आराध्या और पन्नालाल के बीच संबंध बरकरार रहा। दोनों मिलते थे और बातें करते थे। इसकी भनक मनोहर को होती रही। मनोहर ने मना किया पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसने अराध्या के मोबाइल पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन, मौका मिलते ही दोनों के बीच बातचीत और चैटिंग होती रहती थी। मनोहर इससे परेशान रहता था।

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बताया जाता है कि शनिवार की रात्रि को आराध्या ने फोन कर पन्नालाल को बुला लिया। आधी रात को पन्नालाल वहां पहुंचा। इसकी जानकारी पहले से उसके पति मनोहर को हो गई थी। इसे लेकर मनोहर ने जाल बिछा रखा था। जैसे ही पन्नाालाल वहां पहुंचा कि ग्रामीणों ने पकड़ लिया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए और देखते-देखते हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जो कई घंटे तक चलता रहा।

मामले के समाधान के लिए पंचायत बुलाई गई। ग्रामीणों ने पंचायत करके दोनों की राय पूछा तो शादी करने की इच्छा जताई। उसके बाद पति के सामने ही दोनों की शादी करवा दी गई। उनके बीच इकरारनामा पेपर तैयार किया गया जिस पर दस्तखत करवा कर दोनों को मुक्त कर दिया गया। फिलहाल यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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