Hindi NewsBihar Newsfather named Samrat but his work earned him title of Bulldozer Baba RJD MLA attacks at dy CM
पिता ने सम्राट नाम रखा, काम से बुलडोजर बाबा बन गए; नीतीश के गृहमंत्री पर राजद विधायक का तंज

पिता ने सम्राट नाम रखा, काम से बुलडोजर बाबा बन गए; नीतीश के गृहमंत्री पर राजद विधायक का तंज

संक्षेप:

राजद विधायक सर्वजीत कुमार ने सम्राट चौधरी पर सदन की कार्यवाही के दौरान तंज कसा। कहा कि इनका नाम अब बुलडोजर बाबा हो गया है।

Thu, 4 Dec 2025 01:51 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन में राजद विधायक सर्वजीत कुमार ने राज्य में अतिक्रमण पर चल रहे बुलडोजर अभियान पर को लेकर सीएम नीतीश कुमार के सामने गृहमंत्री सम्राट चौधरी पर तंज कसा। कहा कि इनके पिताजी ने बड़े अरमान से राजा स्वरूप नाम सम्राट रखा था। पर इनके काम की वजह से पत्रकारों इनका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया।

बोधगया सीट से राजद के विधायक सर्वजीत कुमार ने राज्य के विभिन्न जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान पर सवाल उठाया। कहा कि गरीबों को उजारा जा रहा है। सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए आरजेडी विधायक ने कहा कि जब पुत्र का जन्म होता है तो लोग बड़े अरमान से उनका नामाकरण करते हैं। उसी नाम से लोग पुकारते हैं। हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने इनका नाम राजा के जैसा रखा। लेकिन पत्रकार साथी इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। समाचारों में इनका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। हम पहली बार पता चला कि किसी के बेटा का नाम अब पत्रकार भी रखने लगे हैं। पत्रकार साथियों से पूछा कि ऐसा नाम क्यों रखा तो बताया कि गरीबों की झोपड़ियां उजर रही हैं तो इनका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया है। हमने कहा कि आप लोग हमारे मित्र का सीआर खराब रख रहे हैं। तुरंत मंत्री बने हैं और आप लोग ऐसा नाम रखते हैं। सर्वजीत कुमार ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा कि 2015 से अबतक अपराध में 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

विपक्ष के विधायक को सम्राट चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने का कि मेरा नाम बुलडोजर नहीं है, मैं सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूँ। रही बात अतिक्रमण हटाने की, तो वह कोर्ट के आदेश से हो रहा है। एक बात तय है कि बिहार में कोई माफिया नहीं बचेगा-चाहे वह बालू माफिया हो, दारू माफिया हो या जमीन माफिया। सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी।

