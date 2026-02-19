Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिहार में अब बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या, सड़क पर कत्ल से सनसनी

Feb 19, 2026 08:24 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, बक्सर
share Share
Follow Us on

मंटू अपने भाइयों और कुछ अज्ञात लोगों के साथ उनके घर पहुंचा था। डर के मारे सबों ने गेट नहीं खोला। इस पर उसने संतोष वर्मा को धमकाते हुए कहा कि आज तुम्हें मार डालेंगे। अंतत: रात में जब वे सब्जी लेने मंडी गए तो सबों ने मिलकर उनकी हत्या कर ही दी।

बिहार में अब बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या, सड़क पर कत्ल से सनसनी

बिहार में अब बेटी के साथ कथित छेड़खानी का विरोध करने पर बाट से मारकर पिता की हत्या कर दी गई। मृतक के पुत्र ने इस मामले में एक युवक और उसके भाइयों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। घटना शहर के मेन रोड में हुई। सड़क पर हुई कत्ल की वारदात से सनसनी फैल गई है। बक्सर जिले के तुरहा टोली निवासी दिलीप वर्मा ने पुलिस को दिये आवेदन में बताया है कि उसके पिता संतोष वर्मा बीते मंगलवार की रात सब्जी खरीदने आर्य समाज मंदिर के पास लगने वाली मंडी में गए थे। वहीं तुरहा टोली का ही रहने वाला मंटू तुरहा अपने तीन भाइयों के साथ उसके पिता को पकड़ लिया और बाट से सिर पर मारकर हत्या कर दी।

खून से लथपथ संतोष वर्मा को सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। इसके बाद वहां चीख-पुकार मच गई। इस मामले में मंटू तुरहा और उसके तीनों भाइयों सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंटू और उसके एक भाई सुरेंद्र तुरहा को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें:गृहमंत्री को सदन में धमकी, दिलीप जायसवाल ने गाया गजल;बिहार विधान परिषद में तकरार
ये भी पढ़ें:बिहार हुआ नक्सल मुक्त, पुलिस का दावा; इस अंतिम नक्सली ने कर दिया सरेंडर

खार खाए मंटू ने दी थी जान से मारने की धमकी

मृतक संतोष वर्मा के पुत्र दिलीप वर्मा ने पुलिस को बताया है कि मंटू उसकी बहन के साथ अक्सर छेड़खानी करता था। उसकी शादी हो जाने के बाद भी वह लगातार उसे परेशान करता था। संतोष वर्मा इसका विरोध करते थे। करीब सात साल पहले मामला थाने तक पहुंचा था, लेकिन बाद में समझौता कर लिया गया। बावजूद मंटू के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। दिलीप की मानें तो पिछले दिनों उसके पिता ने मंटू को ऐसा करने से मना करते हुए कड़ा ऐतराज जताया।

इससे खार खाए मंटू ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। बीते मंगलवार की रात करीब सात बजे मंटू अपने भाइयों और कुछ अज्ञात लोगों के साथ उनके घर पहुंचा था। डर के मारे सबों ने गेट नहीं खोला। इस पर उसने संतोष वर्मा को धमकाते हुए कहा कि आज तुम्हें मार डालेंगे। अंतत: रात में जब वे सब्जी लेने मंडी गए तो सबों ने मिलकर उनकी हत्या कर ही दी। बक्सर के एसपी शुभम आर्य ने कहा कि दो नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:पटना: CBI के सामने हाजिर नहीं हुए नीट छात्रा के मामा, भाई के मोबाइल की जांच जारी
ये भी पढ़ें:जमीन रजिस्ट्री की नई दर 1 अप्रैल से होगी लागू, सर्किल रेट तीन गुना तक बढ़ेगा
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Buxar News Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।