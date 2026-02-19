बिहार में अब बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या, सड़क पर कत्ल से सनसनी

मंटू अपने भाइयों और कुछ अज्ञात लोगों के साथ उनके घर पहुंचा था। डर के मारे सबों ने गेट नहीं खोला। इस पर उसने संतोष वर्मा को धमकाते हुए कहा कि आज तुम्हें मार डालेंगे। अंतत: रात में जब वे सब्जी लेने मंडी गए तो सबों ने मिलकर उनकी हत्या कर ही दी।

बिहार में अब बेटी के साथ कथित छेड़खानी का विरोध करने पर बाट से मारकर पिता की हत्या कर दी गई। मृतक के पुत्र ने इस मामले में एक युवक और उसके भाइयों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। घटना शहर के मेन रोड में हुई। सड़क पर हुई कत्ल की वारदात से सनसनी फैल गई है। बक्सर जिले के तुरहा टोली निवासी दिलीप वर्मा ने पुलिस को दिये आवेदन में बताया है कि उसके पिता संतोष वर्मा बीते मंगलवार की रात सब्जी खरीदने आर्य समाज मंदिर के पास लगने वाली मंडी में गए थे। वहीं तुरहा टोली का ही रहने वाला मंटू तुरहा अपने तीन भाइयों के साथ उसके पिता को पकड़ लिया और बाट से सिर पर मारकर हत्या कर दी।

खून से लथपथ संतोष वर्मा को सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। इसके बाद वहां चीख-पुकार मच गई। इस मामले में मंटू तुरहा और उसके तीनों भाइयों सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंटू और उसके एक भाई सुरेंद्र तुरहा को गिरफ्तार कर लिया।

खार खाए मंटू ने दी थी जान से मारने की धमकी मृतक संतोष वर्मा के पुत्र दिलीप वर्मा ने पुलिस को बताया है कि मंटू उसकी बहन के साथ अक्सर छेड़खानी करता था। उसकी शादी हो जाने के बाद भी वह लगातार उसे परेशान करता था। संतोष वर्मा इसका विरोध करते थे। करीब सात साल पहले मामला थाने तक पहुंचा था, लेकिन बाद में समझौता कर लिया गया। बावजूद मंटू के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। दिलीप की मानें तो पिछले दिनों उसके पिता ने मंटू को ऐसा करने से मना करते हुए कड़ा ऐतराज जताया।