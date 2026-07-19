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पिता की हत्या में मां गई जेल, चार बच्चों पर टूटा दुख का पहाड़; अवैध संबंध में परिवार तबाह

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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किशनगंज में महिला को पति की हत्या में पुलिस ने जेल भेज दिया। अब चार बच्चों का पालन पोषण बड़ा सवाल बन गया है।

पिता की हत्या में मां गई जेल, चार बच्चों पर टूटा दुख का पहाड़; अवैध संबंध में परिवार तबाह

बिहार के किशनगंज के पोठिया थाना क्षेत्र के उदगारा पंचायत अंतर्गत खैराबाड़ी गांव में हुए चर्चित मो. इमाम हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस सनसनीखेज घटना के बाद जहां एक ओर मृतक के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी चिंता मो. इमाम के चार मासूम बच्चों के भविष्य ओर बच्चों की अच्छी परवरिश को लेकर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार, गत मंगलवार को खैराबाड़ी निवासी मो. इमाम (35) की कथित रूप से सुनियोजित साजिश के तहत हत्या कर दी गई।

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आरोप है कि उनकी पत्नी मोमिना बेगम ने अपने कथित प्रेमी सुदीप पाल एवं अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। हत्या के बाद शव को पश्चिम बंगाल के बागडोगरा थाना क्षेत्र स्थित हंसकुआ इलाके में फेंक दिया गया था। मामले का खुलासा होने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने मृतक के बड़े भाई के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी पत्नी समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जबकि इसके ओर आरोपी की तलाश पुलिस को अब भी है। मामले की जांच जारी है।

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स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन एवं समाजसेवी संस्थाओं से अपील की है कि इन चारों बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा और आवश्यक सहायता के लिए आगे आएं, ताकि इस दुखद घटना का असर उनके भविष्य पर कम से कम पड़े।

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आरोपियों को सख्त सजा की मांग

फिलहाल पूरे क्षेत्र में इस हत्याकांड की चर्चा है। लोग आरोरियों के खिलाफ सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। साथ-साथ मासूम बच्चों के पुनर्वास की दिशा में ठोस पहल की उम्मीद कर रहे हैं। इधर ग्रामीणों ने बताया कि इस निंदनीय घटना को बेखौफ आरोपियों ने जिस प्रकार से घटना अंजाम दिया है। आरोपियों को शख्त से शख्त सजा मिले सके, जिसे लेकर,ग्रामीणों व परिजनो ने मांग की है कि आरोपियों को फास्ट ट्राइल कोर्ट के तहत फांसी की सजा मिल सके।

बच्चे बहुत छोटे,कौन बनेगा सहारा

ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की उम्र अभी काफी कम है और उन्हें हर स्तर पर सहारे की आवश्यकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अधिक मजबूत नहीं बताई जा रही है। ऐसे में बच्चों की देखभाल कौन करेगा, उनकी पढ़ाई कैसे जारी रहेगी और उनका भविष्य किस दिशा में जाएगा, यह बड़ा सवाल बन गया है।

चारों बच्चे संकट में

इधर, इस हत्याकांड के बाद मो. इमाम के चारों बच्चे सबसे बड़े संकट में आ गए हैं। पिता की हत्या हो चुकी है और मां जेल में है। ऐसे में बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। अब उनके पालन-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को लेकर परिजनों के साथ-साथ स्थानीय लोगों में भी गहरी चिंता व्याप्त है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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