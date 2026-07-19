पिता की हत्या में मां गई जेल, चार बच्चों पर टूटा दुख का पहाड़; अवैध संबंध में परिवार तबाह

किशनगंज में महिला को पति की हत्या में पुलिस ने जेल भेज दिया। अब चार बच्चों का पालन पोषण बड़ा सवाल बन गया है।

बिहार के किशनगंज के पोठिया थाना क्षेत्र के उदगारा पंचायत अंतर्गत खैराबाड़ी गांव में हुए चर्चित मो. इमाम हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस सनसनीखेज घटना के बाद जहां एक ओर मृतक के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी चिंता मो. इमाम के चार मासूम बच्चों के भविष्य ओर बच्चों की अच्छी परवरिश को लेकर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार, गत मंगलवार को खैराबाड़ी निवासी मो. इमाम (35) की कथित रूप से सुनियोजित साजिश के तहत हत्या कर दी गई।

आरोप है कि उनकी पत्नी मोमिना बेगम ने अपने कथित प्रेमी सुदीप पाल एवं अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। हत्या के बाद शव को पश्चिम बंगाल के बागडोगरा थाना क्षेत्र स्थित हंसकुआ इलाके में फेंक दिया गया था। मामले का खुलासा होने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने मृतक के बड़े भाई के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी पत्नी समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जबकि इसके ओर आरोपी की तलाश पुलिस को अब भी है। मामले की जांच जारी है।

स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन एवं समाजसेवी संस्थाओं से अपील की है कि इन चारों बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा और आवश्यक सहायता के लिए आगे आएं, ताकि इस दुखद घटना का असर उनके भविष्य पर कम से कम पड़े।

आरोपियों को सख्त सजा की मांग फिलहाल पूरे क्षेत्र में इस हत्याकांड की चर्चा है। लोग आरोरियों के खिलाफ सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। साथ-साथ मासूम बच्चों के पुनर्वास की दिशा में ठोस पहल की उम्मीद कर रहे हैं। इधर ग्रामीणों ने बताया कि इस निंदनीय घटना को बेखौफ आरोपियों ने जिस प्रकार से घटना अंजाम दिया है। आरोपियों को शख्त से शख्त सजा मिले सके, जिसे लेकर,ग्रामीणों व परिजनो ने मांग की है कि आरोपियों को फास्ट ट्राइल कोर्ट के तहत फांसी की सजा मिल सके।

बच्चे बहुत छोटे,कौन बनेगा सहारा ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की उम्र अभी काफी कम है और उन्हें हर स्तर पर सहारे की आवश्यकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अधिक मजबूत नहीं बताई जा रही है। ऐसे में बच्चों की देखभाल कौन करेगा, उनकी पढ़ाई कैसे जारी रहेगी और उनका भविष्य किस दिशा में जाएगा, यह बड़ा सवाल बन गया है।