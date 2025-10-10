पिता नीतीश की जदयू से सांसद, बेटा तेजस्वी की आरजेडी में गया; इस सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा

नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बांका से सांसद गिरिधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी का दामन थाम लिया। आगामी बिहार चुनाव मे उनके आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है।

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं का पाला बदल अभियान जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में सेंधमारी करते हुए पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और एक मौजूदा सांसद के बेटे को राष्ट्र्रीय जनता दल (आरजेडी) में शामिल करा लिया। इनमें चाणक्य प्रकाश रंजन का नाम भी शामिल हैं। चाणक्य के पिता गिरिधारी यादव बांका से जेडीयू के सांसद हैं। हालांकि, वे भी पार्टी आलाकमान से नाराज बताए जा रहे हैं। उनके बेटे को बेलहर विधानसभा सीट से आरजेडी का टिकट मिल सकता है।

पटना में चार नेताओं ने शुक्रवार को तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। इसमें पूर्णिया से जेडीयू के सांसद रहे संतोष कुशवाहा, जेडीयू के पूर्व विधायक राहुल शर्मा, लोजपा के टिकट पर वैशाली से चुनाव लड़ चुके अजय कुशवाहा और जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन शामिल हैं।

तेजस्वी यादव ने इस मौके पर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) इस बार जदयू को खत्म कर देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू को साढ़े तीन लोग चला रहे हैं। भाजपा ने सीएम नीतीश कुमार को को हाईजैक कर लिया है।

तेजस्वी ने कहा कि चाणक्य प्रकाश रंजन युवा और काफी पढ़े लिखे हैं। उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। बता दें कि चाणक्य प्रकाश ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिकस एंड पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई की है।

SIR पर सवाल के बाद गिरिधारी यादव को जेडीयू से मिला था नोटिस बांका से जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव बीते दिनों वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ बयानबाजी कर चर्चा में आए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने एसआईआर थोप दिया। आयोग को बिहार के भूगोल और इतिहास का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। इसके बाद जेडीयू ने अपने सांसद के बयान से किनारा कर दिया था।