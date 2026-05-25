बेटी का चरित्र नहीं था पसंद, बाप ने गला दबाकर हत्या के बाद शव को नदी में गाड़ दिया; नवादा में ऑनर किलिंग
पुलिस की सख्ती के बाद पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि दो साल पहले बेटी की शादी हुई थी। कहा जा रहा है कि महिला के पति ने उसे छोड़ दिया था। पिता को अपनी बेटी का चरित्र पसंद नहीं था और उसने कई बार उसे समझाया भी था।
नवादा में ऑनर किलिंग काा मामला सामने आया है। यहां एक पिता पर अपनी बेटी की हत्या कर उसके शव को नदी में गाड़ने का आरोप लगा है। पकरीबरावां प्रखंड के धमौल स्थित धरहरा गांव की इस घटना से इलाके के लोग हैरान हैं। बताया जा रहा है कि पिता अपनी बेटी नंदिनी कुमारी के चरित्र से नाखुश था। इसी बात से नाराज होकर उसने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए पिता ने बेटी के शव को बोरे में भरकर नदी में गाड़ दिया।
पुलिस की सख्ती के बाद पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि दो साल पहले बेटी की शादी हुई थी। कहा जा रहा है कि महिला के पति ने उसे छोड़ दिया था। पिता को अपनी बेटी का चरित्र पसंद नहीं था और उसने कई बार उसे समझाया भी था। आखिरकार पिता ने बेटी की गलाा दबाकर हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल को हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पिता द्वारा बेटी की हत्या किए जाने को लेकर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की थी। पिता ने पुलिसिया सख्ती के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने शव को नदी से बरामद कर लिया है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आरोपी पिताा ने पुलिसिया पूछताछ में बताया है कि वो अपनी बेटी के चाल-चलन से नाराज था। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर नंदिनी को मार डालने की योजना बनाई। आखिरकार 30 अप्रैल को नंदिनी की हत्या तीनों ने मिलकर कर दी। इस हत्याकांड की भनक किसी को ना लगे इसके लिए तीनों ने मिलकर कौड़िहारी नदी किनारे बेटी के शव को दफना दिया। बहरहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले में आगे की तफ्तीश कर रही है।
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