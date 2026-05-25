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बेटी का चरित्र नहीं था पसंद, बाप ने गला दबाकर हत्या के बाद शव को नदी में गाड़ दिया; नवादा में ऑनर किलिंग

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, नवादा
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पुलिस की सख्ती के बाद पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि दो साल पहले बेटी की शादी हुई थी। कहा जा रहा है कि महिला के पति ने उसे छोड़ दिया था। पिता को अपनी बेटी का चरित्र पसंद नहीं था और उसने कई बार उसे समझाया भी था।

बेटी का चरित्र नहीं था पसंद, बाप ने गला दबाकर हत्या के बाद शव को नदी में गाड़ दिया; नवादा में ऑनर किलिंग

नवादा में ऑनर किलिंग काा मामला सामने आया है। यहां एक पिता पर अपनी बेटी की हत्या कर उसके शव को नदी में गाड़ने का आरोप लगा है। पकरीबरावां प्रखंड के धमौल स्थित धरहरा गांव की इस घटना से इलाके के लोग हैरान हैं। बताया जा रहा है कि पिता अपनी बेटी नंदिनी कुमारी के चरित्र से नाखुश था। इसी बात से नाराज होकर उसने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए पिता ने बेटी के शव को बोरे में भरकर नदी में गाड़ दिया।

पुलिस की सख्ती के बाद पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि दो साल पहले बेटी की शादी हुई थी। कहा जा रहा है कि महिला के पति ने उसे छोड़ दिया था। पिता को अपनी बेटी का चरित्र पसंद नहीं था और उसने कई बार उसे समझाया भी था। आखिरकार पिता ने बेटी की गलाा दबाकर हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल को हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पिता द्वारा बेटी की हत्या किए जाने को लेकर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की थी। पिता ने पुलिसिया सख्ती के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने शव को नदी से बरामद कर लिया है।

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कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आरोपी पिताा ने पुलिसिया पूछताछ में बताया है कि वो अपनी बेटी के चाल-चलन से नाराज था। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर नंदिनी को मार डालने की योजना बनाई। आखिरकार 30 अप्रैल को नंदिनी की हत्या तीनों ने मिलकर कर दी। इस हत्याकांड की भनक किसी को ना लगे इसके लिए तीनों ने मिलकर कौड़िहारी नदी किनारे बेटी के शव को दफना दिया। बहरहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले में आगे की तफ्तीश कर रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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