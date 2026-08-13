बेटों का पाप! बिहार के नवादा और कटिहार में पिता को ही मार डाला; रिश्ते के कत्ल की वजह क्या

बिहार में रिश्ते के कत्ल की खौफनाक कहानी सामने आई है। राज्य के दो अलग-अलग जिलों में बेटों ने अपने पिता की ही हत्या कर दी। बिहार में बेटों के इस पाप के बारे में जानकर हर कोई हैरान है।

बिहार के अलग-अलग जिलों में बेटों के पाप के बारे में जानकर आप सिहर उठेंगे। अलग-अलग विवाद में बेटों ने नवादा और कटिहार जिले में अपने पिता को ही मौत के घाट उतार डाला है। सबसे पहले बात नवादा जिले की। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खालसा ढिबरी गांव में सम्पत्ति बंटवारे के विवाद में बड़े बेटे ने अपने वृद्ध पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना सोमवार 10 अगस्त की रात की है। आरोप है कि बड़े बेटे ने अपने 60 वर्षीय पिता टुनटुन यादव की पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद उनके कमरे के दरवाजे में बाहर से कुंडी लगाकर फरार हो गया।

मृतक टुनटुन खालसा ढिबरी गांव निवासी स्व. गनौरी यादव के पुत्र थे। वह गांव में ही अलग घर के एक कमरे में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी का कई वर्ष पूर्व निधन हो चुका था। मंगलवार की रात मृतक के छोटे बेटे अरुण यादव का बच्चा अपने दादा के कमरे में सूप लाने गया। कमरे दादा का शव देखकर बच्चे ने शोर मचाया तो आसपास के लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बंद कमरे से मृतक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उध, मृतक की छोटी बहू ने मुफस्सिल थाने में भैंसुर उपेंद्र यादव पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर करायी है।

कटिहार में पुत्र ने डंडे से पीटकर की पिता की हत्या इधर कटिहारा जिले के मरसिंहपुर पंचायत के बौला टोला वार्ड-9 में मंगलवार देर रात पारिवारिक कलह में एक पुत्र ने डंडे से पीट-पीटकर अपने पिता की हत्या कर दी। मृतक 43 वर्षीय चंदन सिंह अमरसिंहपुर पंचायत के बौला टोला वार्ड नंबर नौ के रहने वाले थे। पुलिस ने हत्यारोपी पुत्र 20 वर्षीय सुदाम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।मृतक की पत्नी सविता देवी ने बताया कि उनके पति चंदन सिंह रोज शराब के नशे में घर आते थे और उनके साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार करते थे। इससे उनका पुत्र सुदाम सिंह नाराज रहता था।