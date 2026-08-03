बाप या जल्लाद? बीवी से विवाद में 6 साल के बेटे का गला रेता, बिहार में रिश्ते का कत्ल

नवादा में पति-पत्नी के बीच हो रहे विवाद के दौरान मां की गोद से खींचकर छह वर्षीय मासूम की गर्दन उसके ही पिता ने ही तेज धारदार हथियार से रेत दिया।

Father killed Son: बिहार के नवादा में एक पिता ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। घटना जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र के अंदर बाजार मोहल्ले में सोमवार की है। पारिवारिक कलह में एक मासूम की जान ले ली गई। पति-पत्नी के बीच हो रहे विवाद के दौरान मां की गोद से खींचकर छह वर्षीय मासूम की गर्दन उसके ही पिता ने ही तेज धारदार हथियार से रेत दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को तत्काल नवादा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मां का रो-रोकर बुरा हाल है।

घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान कादिरगंज निवासी सुधीर गोस्वामी के पुत्र आजाद कुमार (06 साल) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सुबह करीब 10:30 बजे सुधीर गोस्वामी और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। इसी दौरान मासूम आजाद अपनी मां के पास आया और पिता को शांत कराने की कोशिश करने लगा। गुस्से में आपा खो चुका पिता उसे मारने दौड़ा तो मां की गोद में छिप गया। जल्लाद बाप ने गोद से खींचकर तेज धारदार हथियार से बच्चे की गर्दन रेतकर हत्या कर दी।

घटना के बाद आरोपी बाप फरार हो गया। परिजनों की सूचना पर कादिरगंज पुलिस अस्पताल में पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। थानाध्यक्ष के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत होता है। मां का बयान दर्ज किया गया है। हत्या के आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गांव के लोगों ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।