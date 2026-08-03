बाप या जल्लाद? बीवी से विवाद में 6 साल के बेटे का गला रेता, बिहार में रिश्ते का कत्ल
नवादा में पति-पत्नी के बीच हो रहे विवाद के दौरान मां की गोद से खींचकर छह वर्षीय मासूम की गर्दन उसके ही पिता ने ही तेज धारदार हथियार से रेत दिया।
Father killed Son: बिहार के नवादा में एक पिता ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। घटना जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र के अंदर बाजार मोहल्ले में सोमवार की है। पारिवारिक कलह में एक मासूम की जान ले ली गई। पति-पत्नी के बीच हो रहे विवाद के दौरान मां की गोद से खींचकर छह वर्षीय मासूम की गर्दन उसके ही पिता ने ही तेज धारदार हथियार से रेत दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को तत्काल नवादा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मां का रो-रोकर बुरा हाल है।
घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान कादिरगंज निवासी सुधीर गोस्वामी के पुत्र आजाद कुमार (06 साल) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सुबह करीब 10:30 बजे सुधीर गोस्वामी और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। इसी दौरान मासूम आजाद अपनी मां के पास आया और पिता को शांत कराने की कोशिश करने लगा। गुस्से में आपा खो चुका पिता उसे मारने दौड़ा तो मां की गोद में छिप गया। जल्लाद बाप ने गोद से खींचकर तेज धारदार हथियार से बच्चे की गर्दन रेतकर हत्या कर दी।
घटना के बाद आरोपी बाप फरार हो गया। परिजनों की सूचना पर कादिरगंज पुलिस अस्पताल में पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। थानाध्यक्ष के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत होता है। मां का बयान दर्ज किया गया है। हत्या के आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गांव के लोगों ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।
बच्चे की मां ने बताया कि आरोपी उसके साथ अक्सर मारपीट करता था। जब भी वह हाथ उठाता तो बच्चा बीच में आकर रोकथाम करने लगता था। सोमवार को पति ने गुस्से में आकर उसकी गरदन काट दिया। यह कहकर वह फूट-फूटकर रोने लगी। परिवार के अन्य सदस्य और आस पास के लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं। पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें