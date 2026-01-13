Hindustan Hindi News
प्रेम विवाह से नाराज पिता ने बेटी के सामने दामाद के सिर में ठोक दी गोली, बिहार में कांड

संक्षेप:

,तन्नू और आयुष ने एक साल पहले घर से भागकर प्रेम विवाह किया था। तन्नू ने पुलिस को बताया कि विवाह से उसके पिता और भाई नाराज थे। तन्नू के परिजनों ने सिवाइपट्टी थाने में बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को रक्सौल से बरामद किया।

Jan 13, 2026 07:20 am IST
बिहार में बेटी के लव मैरिज से नाराज पिता ने दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी है। यह सनसनीखेज कांड मुजफ्फरपुर जिले का है। यहां सिवाइपट्टी थाने के बनघारा गांव में रविवार की रात प्रेम विवाह से नाराज ससुरालियों ने बेटी के सामने ही दामाद आयुष कुमार (27) के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। दामाद के घर में घुसकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। सभी घर के पीछे से अंदर घुसे थे। उस समय घर में आयुष की पत्नी और बूढ़ी मां ही थी। मां के साथ भी मारपीट की गई।

मृतक की पत्नी तन्नू कुमारी (25) के बयान पर पुलिस ने आयुष के ससुर बनघारा निवासी प्रेम कुमार और साला अभिषेक कुमार को हिरासत में लिया है। घटनास्थल से दो खोखे बरामद किए गए हैं। थानेदार त्रिपुरारी कुमार राय ने बताया कि तन्नू के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तन्नू के मां, पिता, भाई और मामा सहित 13 लोगों को नामजद किया गया है। मामा और पिता पर घर में घुसकर गोली मारने का आरोप लगाया है।

पिता-पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार,तन्नू और आयुष ने एक साल पहले घर से भागकर प्रेम विवाह किया था। तन्नू ने पुलिस को बताया कि विवाह से उसके पिता और भाई नाराज थे। तन्नू के परिजनों ने सिवाइपट्टी थाने में बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को रक्सौल से बरामद किया।

कोर्ट में तन्नू ने आयुष के‌ साथ रहने की इच्छा जताई। तन्नू की गोद में छह महीने का एकबेटा है। तन्नू ने बताया कि उनके पिता बार-बार उसके पति की हत्या करने की धमकी दे रहे थे। दो बार‌ आयुष को हादसे में भी मारने की कोशिश की गई। आयुष के नाना जगदीश भगत ने बताया कि नाती की हत्या साजिश के तहत की गई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
