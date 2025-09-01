father in law give supari of son in law for murder in bihar sitamarhi बिहार में दामाद की अय्याशी से ससुर का खून खौला, 1 लाख की सुपारी देकर मरवा डाला, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsfather in law give supari of son in law for murder in bihar sitamarhi

बिहार में दामाद की अय्याशी से ससुर का खून खौला, 1 लाख की सुपारी देकर मरवा डाला

अकलू ने दोनों से दामाद की करतूत बताकर हत्या कराने की योजना बनायी। इसके लिए भोला राम ने डेढ़ लाख रुपये की मांग की, मगर एक लाख रुपये में सुपारी तय की गई। इसके अकलू महतो ने एडवांस के तौर पर दोनों को 10 हजार रुपये दिए।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, सीतामढ़ीMon, 1 Sep 2025 02:36 PM
share Share
Follow Us on
बिहार में दामाद की अय्याशी से ससुर का खून खौला, 1 लाख की सुपारी देकर मरवा डाला

बिहार में एक सुसर ने सुपारी देकर अपने दामाद की हत्या करवा दी। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के कोईली गांव के सरेह में हत्या कर दो युवकों के शव को फेंक देने के मामले का पुलिस ने सफल उद्भेन कर लिया है। दामाद की अय्याशी से तंग ससुर ने सुपारी देकर करायी थी। हत्या पुलिस ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ हत्या की सुपारी देने वाले ससुर हो भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश की पहचान सहियारा थाना क्षेत्र के हरिकेश निवासी भोला राम और बिकाऊ राम के रुप में की गई। वहीं सुपारी देने वाले ससुर की पहचान बथनाहा थाना क्षेत्र के बथनाहा निवासी अक्लू महतो के रुप में की गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, बाइक व हत्या के समय पहने गए गये कपड़े को भी बरामद कर लिया है। एसपी अमित रंजन ने रविवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया।

उन्होंने बताया कि 17 अगस्त की सुबह सूचना मिली थी कि एक युवक का शव कोईली गांव के सरेह में फेंका गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से दिलीप कुमार नाम के युवक का शव मिला। जांच के दौरान घटनास्थल से कुछ दूरी एक और शव राजेश पासवान का मिला। दोनों का धारदार हथियार से वार कर हत्या किया गया था। हत्या मामले में एफआईआर दर्ज कर कांड के उद्भेदन के लिए सदर एसडीपीओ टू आशीष आनंद के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। इसमें बथनाहा थाने की पुलिस और डीआईयू टीम को शामिल किया गया। टीम ने तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में संलिप्त दो बदमाशों की पहचान कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। भोला राम व बिकाऊ राम ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मृतक दिलीप के ससुर अकलू महतो ने हत्या की सुपारी दी थी।

ये भी पढ़ें:बिहार के वोटर लिस्ट में नेपाली नागरिकों के नाम कैसे? प्रशासन ने भेजा नोटिस

एक लाख रुपये में हत्या की मिली थी सुपारी

दामाद से तंग आकर दिलीप के ससुर अकलू महतो ने भोला राम व बिकाऊ राम से संपर्क किया। दोनों पूर्व से ही अकलू और उसके दामाद दिलीप के परिचित थे। अकलू ने दोनों से दामाद की करतूत बताकर हत्या कराने की योजना बनायी। इसके लिए भोला राम ने डेढ़ लाख रुपये की मांग की, मगर एक लाख रुपये में सुपारी तय की गई। इसके अकलू महतो ने एडवांस के तौर पर दोनों को 10 हजार रुपये दिए। बाद में फिर दो हजार रुपये लिया। बार-बार भोला राम हत्या करने के लिए अकलू से पैसा मांग रहा था, लेकिन हत्या कर नही रहा था। इसके बाद अकलू ने पैसे देने से इंकार कर दिया तो भोला ने उसी दिन उसकी हत्या करने की ठानी।

16 अगस्त की रात हत्याकांड को दिया अंजाम

पुलिस के अनुसार, भोला राम ने 16 अगस्त को दिलीप के घर पहुंचे। जहां दिलीप को अपने साथ चलने की बात कहकर अपनी बाइक पर बैठा ले गए। बाइक भोला चला रहा था और दिलीप बीच में व पीछे बिकाऊ बैठा था। तीनों के बाइक से जाते सीसीटीवी फुटेज भी मिली है। बाइक से तीनों कोइली गांव के सरेह में पहुंचकर शराब पार्टी शुरु की। इससे पूर्व भी उक्त सरेह में सभी का पार्टी करने के लिए एकत्रित होते थे। इसी दौरान शराब के धंधे से जुड़ा राजेश पासवान भी दिलीप से शराब लेने के लिए पहुंचा। जहां राजेश को भी शराब पीने के लिए बैठा लिया। सभी शराब पीने लगे। इसी बीच भोला पेशाब करने के बहाने पीछे से दिलीप के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। दिलीप को मारता देखकर वहां से राजेश भागने लगा। इसके बाद भोला के कहने पर बिकाऊ राम ने राजेश पासवान को दौड़ाकर कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी।

ये भी पढ़ें:LIVE: नीतीश सरकार नकल कर रही, पटना में गरज-गरज कर बोले तेजस्वी- हम झुकेंगे नहीं

अय्याशी के लिए औने-पौने दाम पर बेच रहा था महंगी जमीन

इधर, पुलिस की पूछताछ में अकलू महतो ने बताया कि उसका दामाद अय्याशी की लत लग गयी थी। तीन-चार वर्षों से वह अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर अय्याशी करने लगा था। दिसंबर 24 में भी दिलीप ने अपनी कीमती जमीन औने-पौने दाम पर बेच दिया था। अय्याशी के चक्कर में दिलीप अपने परिवार को भरण-पोषण के लिए भी पैसे नही दे रहा था और सारा पैसा अय्याशी में उड़ा रहा था। विगत कुछ माह से वह शराब के धंधे में जुड़ गया था। नेपाल से शराब का खेप मंगवाकर यहां तस्करी कर रहा था। अपनी बेटी के कहने पर समझाने गए ससुर के साथ दिलीप ने मारपीट व गाली-गलौज की। इसके बाद उसके ससुर ने उसकी हत्या करवाने के लिए सुपारी दी।