बिहार में दामाद की अय्याशी से ससुर का खून खौला, 1 लाख की सुपारी देकर मरवा डाला

अकलू ने दोनों से दामाद की करतूत बताकर हत्या कराने की योजना बनायी। इसके लिए भोला राम ने डेढ़ लाख रुपये की मांग की, मगर एक लाख रुपये में सुपारी तय की गई। इसके अकलू महतो ने एडवांस के तौर पर दोनों को 10 हजार रुपये दिए।

बिहार में एक सुसर ने सुपारी देकर अपने दामाद की हत्या करवा दी। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के कोईली गांव के सरेह में हत्या कर दो युवकों के शव को फेंक देने के मामले का पुलिस ने सफल उद्भेन कर लिया है। दामाद की अय्याशी से तंग ससुर ने सुपारी देकर करायी थी। हत्या पुलिस ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ हत्या की सुपारी देने वाले ससुर हो भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश की पहचान सहियारा थाना क्षेत्र के हरिकेश निवासी भोला राम और बिकाऊ राम के रुप में की गई। वहीं सुपारी देने वाले ससुर की पहचान बथनाहा थाना क्षेत्र के बथनाहा निवासी अक्लू महतो के रुप में की गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, बाइक व हत्या के समय पहने गए गये कपड़े को भी बरामद कर लिया है। एसपी अमित रंजन ने रविवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया।

उन्होंने बताया कि 17 अगस्त की सुबह सूचना मिली थी कि एक युवक का शव कोईली गांव के सरेह में फेंका गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से दिलीप कुमार नाम के युवक का शव मिला। जांच के दौरान घटनास्थल से कुछ दूरी एक और शव राजेश पासवान का मिला। दोनों का धारदार हथियार से वार कर हत्या किया गया था। हत्या मामले में एफआईआर दर्ज कर कांड के उद्भेदन के लिए सदर एसडीपीओ टू आशीष आनंद के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। इसमें बथनाहा थाने की पुलिस और डीआईयू टीम को शामिल किया गया। टीम ने तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में संलिप्त दो बदमाशों की पहचान कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। भोला राम व बिकाऊ राम ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मृतक दिलीप के ससुर अकलू महतो ने हत्या की सुपारी दी थी।

एक लाख रुपये में हत्या की मिली थी सुपारी दामाद से तंग आकर दिलीप के ससुर अकलू महतो ने भोला राम व बिकाऊ राम से संपर्क किया। दोनों पूर्व से ही अकलू और उसके दामाद दिलीप के परिचित थे। अकलू ने दोनों से दामाद की करतूत बताकर हत्या कराने की योजना बनायी। इसके लिए भोला राम ने डेढ़ लाख रुपये की मांग की, मगर एक लाख रुपये में सुपारी तय की गई। इसके अकलू महतो ने एडवांस के तौर पर दोनों को 10 हजार रुपये दिए। बाद में फिर दो हजार रुपये लिया। बार-बार भोला राम हत्या करने के लिए अकलू से पैसा मांग रहा था, लेकिन हत्या कर नही रहा था। इसके बाद अकलू ने पैसे देने से इंकार कर दिया तो भोला ने उसी दिन उसकी हत्या करने की ठानी।

16 अगस्त की रात हत्याकांड को दिया अंजाम पुलिस के अनुसार, भोला राम ने 16 अगस्त को दिलीप के घर पहुंचे। जहां दिलीप को अपने साथ चलने की बात कहकर अपनी बाइक पर बैठा ले गए। बाइक भोला चला रहा था और दिलीप बीच में व पीछे बिकाऊ बैठा था। तीनों के बाइक से जाते सीसीटीवी फुटेज भी मिली है। बाइक से तीनों कोइली गांव के सरेह में पहुंचकर शराब पार्टी शुरु की। इससे पूर्व भी उक्त सरेह में सभी का पार्टी करने के लिए एकत्रित होते थे। इसी दौरान शराब के धंधे से जुड़ा राजेश पासवान भी दिलीप से शराब लेने के लिए पहुंचा। जहां राजेश को भी शराब पीने के लिए बैठा लिया। सभी शराब पीने लगे। इसी बीच भोला पेशाब करने के बहाने पीछे से दिलीप के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। दिलीप को मारता देखकर वहां से राजेश भागने लगा। इसके बाद भोला के कहने पर बिकाऊ राम ने राजेश पासवान को दौड़ाकर कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी।

अय्याशी के लिए औने-पौने दाम पर बेच रहा था महंगी जमीन