पिता बीमार, बेटा यूरोप की सैर पर; तेजस्वी के विंटर सेशन से दूरी बनाने पर जदयू के नीरज ने तंज कसा
नीरज ने तेजस्वी यादव के सदन की कार्यवाही से बाहर रहने के लिए तेजस्वी यादव की खिंचाई करते पूछा कि अपने साथ हिस्ट्रीशीटर रमीज को साथ ले गए हैं क्या?
जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। कहा है कि पिताजी बीमार हैं और उन्हें छोड़कर बेटा सैर सपाटे पर निकल गया है। नीरज ने तेजस्वी यादव के सदन की कार्यवाही से बाहर रहने के लिए तेजस्वी यादव की खिंचाई करते पूछा कि अपने साथ हिस्ट्रीशीटर रमीज को साथ ले गए हैं क्या? रमीज वही शख्स है जिसके कारण रोहिणी आचार्या को घर छोड़कर निकलना पड़ा।
विधान मंडल परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि इस बार जनता ने विपक्ष को टूअर बना दिया है। जनादेश का बज्र टूटा और तेजस्वी यादव परिवार समेत विदेश यात्रा पर चले गए। पता चला है कि यूरोप गये हैं। अगर ऐसा है तो किस देश में गए हैं यह बताना चाहिए। लोकेशन शेयर कर बता देना चाहिए। उनके साथ कौन गया है? मीडिया में खबर है कि कुख्यात रमीज उनके साथ गया है। तो यह बहुत गलत परंपरा हुई। यह गंभीर आपत्ति का सवाल है।
उन्होंने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद बीमार हैं और पुत्र विदेशों की सैर कर रहा है। पूछा है कि देश छोड़कर विदेश जाने के लिए अदालत से आदेश लिया है तो इसकी कॉपी मीडिया से शेयर करना चाहिए क्योंकि वे नेता प्रतिपक्ष हैं।
इससे पहले बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान नेता विरोधी दल पिकनिक मनाने देश छोड़कर विदेश चला जाए यह तो सही नहीं है। यह सुविधा देश में मात्र दो लोगों को ही मिली है। एक हैं राहुल गांधी और दूसरे तेजस्वी यादव क्योंकि दोनों सीरियस नेत नहीं हैं। दोनों जनता के मिजाज या नब्ज को नहीं समझते। चुनाव इनके लिए एक मिड टर्म हॉबी है। आकर हाथ हिलाते हैं और चुनाव बाद ये फिर विदेश चले जाते हैं।