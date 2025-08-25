बेटे-बेटी की शादी तय कर कमाने गए थे पिता; गाजियाबद में हार्ट अटैक से मौत, परिवार मे मातम

बिहार के रहने वाले 50 वर्षीय प्रभनंश चौरसिया यूपी के गाजियाबाद में कमाने गए थे। रविवार को हाई अटैक से उनकी मौत हो गई। प्रभंनश अपने बेटे-बेटी की शादी तय करके यूपी में कमाई करने आए थे। लेकिन उनकी मौत हो गई।

पश्चिमी चंपारण के स्थानीय थानाक्षेत्र के मंझरिया पंचायत स्थित कतकी भगहवा गांव निवासी 50 वर्षीय अधेड़ की मौत गाजियाबाद में होने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी जानकारी देते हुए सरपंच अनिरुद्ध सहनी ने बताया कि प्रभनंश चौरसिया (50) यूपी के गाजियाबाद में रह कर काम करते थे। रविवार की रात करीब 12 बजे उनके सीने में दर्द हुआ और उनकी मौत हो गई। मौके पर उपस्थित उनके भाई ने उन्हें अस्पताल ले गया जहां डॉक्टरों ने दिल का दौरा पड़ने से मौत होने का कारण बताया।

सरपंच ने बताया कि मृतक मजदूर की तीन पुत्री और एक पुत्र है। इसमें दो पुत्री संध्या व मिंटू की शादी हो चुकी है। वहीं पुत्र सुनील चौरसिया और पुत्री अंजू की शादी उन्होंने तय कर दी थी। उन्हीं के शादी के लिए वे कमाने गए हुए थे। दोनों की शादी की लग्न पत्रिका बनवाने के लिए वे घर आने वाले थे। कारण कि नवंबर में बेटे की शादी करने की तैयारी थी। वहीं मौत की सूचना मिलने पर परिजनों का रो-रो के बुरा हाल बना हुआ है। शव के घर लाने के लिए मौके पर परिजन पहुंच चुके है।