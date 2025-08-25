father had gone to earn money after arranging the marriage of his son and daughter died of heart attack in Ghaziabad बेटे-बेटी की शादी तय कर कमाने गए थे पिता; गाजियाबद में हार्ट अटैक से मौत, परिवार मे मातम, Bihar Hindi News - Hindustan
बेटे-बेटी की शादी तय कर कमाने गए थे पिता; गाजियाबद में हार्ट अटैक से मौत, परिवार मे मातम

बिहार के रहने वाले 50 वर्षीय प्रभनंश चौरसिया यूपी के गाजियाबाद में कमाने गए थे। रविवार को हाई अटैक से उनकी मौत हो गई। प्रभंनश अपने बेटे-बेटी की शादी तय करके यूपी में कमाई करने आए थे। लेकिन उनकी मौत हो गई।  

पश्चिमी चंपारण के स्थानीय थानाक्षेत्र के मंझरिया पंचायत स्थित कतकी भगहवा गांव निवासी 50 वर्षीय अधेड़ की मौत गाजियाबाद में होने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी जानकारी देते हुए सरपंच अनिरुद्ध सहनी ने बताया कि प्रभनंश चौरसिया (50) यूपी के गाजियाबाद में रह कर काम करते थे। रविवार की रात करीब 12 बजे उनके सीने में दर्द हुआ और उनकी मौत हो गई। मौके पर उपस्थित उनके भाई ने उन्हें अस्पताल ले गया जहां डॉक्टरों ने दिल का दौरा पड़ने से मौत होने का कारण बताया।

सरपंच ने बताया कि मृतक मजदूर की तीन पुत्री और एक पुत्र है। इसमें दो पुत्री संध्या व मिंटू की शादी हो चुकी है। वहीं पुत्र सुनील चौरसिया और पुत्री अंजू की शादी उन्होंने तय कर दी थी। उन्हीं के शादी के लिए वे कमाने गए हुए थे। दोनों की शादी की लग्न पत्रिका बनवाने के लिए वे घर आने वाले थे। कारण कि नवंबर में बेटे की शादी करने की तैयारी थी। वहीं मौत की सूचना मिलने पर परिजनों का रो-रो के बुरा हाल बना हुआ है। शव के घर लाने के लिए मौके पर परिजन पहुंच चुके है।

वहीं मृतक की पत्नी सुमित्रा देवी का रो रो के बुरा हाल बना हुआ है। वो रोते हुए कह रही है कि अब कौन बच्चों का शादी करेगा। रोते रोते वे बेहोश हो जा रही है। यह देख आसपास के लोगों के आंखे भी नम हो जा रही है। वहीं उनकी पत्नी तीज त्यौहार की तैयारी में लगी हुई थी। जिस पति की लंबी उम्र के लिए वे त्यौहार मनाने वाली थी उसी पति की मौत की खबर सुन वह बेसुध हो चुकी है। वहीं प्रखंड श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी कुमार मोहित ने बताया कि मजदूर के घर जाकर जांच की जाएगी और सरकार से मिलने वाले सहयोग राशि को आवश्यक कागजात उपलब्ध होने पर दी जाएगी।