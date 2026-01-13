Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsfather gunned down when returing from court in his son murder case
बेटे की हत्या के केस में गवाही देकर लौट रहे पिता को बीच सड़क गोलियों से भूना

संक्षेप:

बताया जाता है कि गांव में खेती-किसानी करने वाले अशोक यादव की उनके गांव के ही एक परिवार से भूमि विवाद को लेकर दुश्मनी चली आ रही थी। तीन साल पहले पुत्र विकास कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

Jan 13, 2026 11:56 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, जमुई
बिहार के जमुई जिले में एक सनसनीखेज मर्डर की वारदात से खलबली मच गई है। यहां जमुई कोर्ट से वापस घर लौट रहे सिकंदरा के गौहर नगर निवासी दबंग किसान अशोक यादव (53 वर्ष) को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। घटना सोमवार की शाम जमुई-सिकंदरा मार्ग के पद्मावत के पास हुई। अशोक यादव जमुई कोर्ट में पुत्र की हत्या के मामले में गवाही देने आए थे। शाम को वे बाइक से वापस लौट रहे थे।

इसी बीच पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। अशोक यादव को आठ गोलियां लगी हैं। बताया जाता है कि गांव में खेती-किसानी करने वाले अशोक यादव की उनके गांव के ही एक परिवार से भूमि विवाद को लेकर दुश्मनी चली आ रही थी। तीन साल पहले पुत्र विकास कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एसडीपीओ सतीश सुमन ने कहा कि मृतक के बेटे ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

