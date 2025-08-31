पिता 'फॉर्च्यूनर' बेटे का नाम 'बुलेट', फोटो बाइक की; बिहार में सिस्टम से फिर मजाक, FIR दर्ज

15 अगस्त को मिले एक आवेदन में आवेदक ने अपना नाम बुलेट लिखा है। पिता का नाम फॉर्च्यूनर और माता का नाम डिफेन्डर बताया है। अंचलाधिकारी ने डोभी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है।

बिहार में सेवाओं के लिए दी गई ऑनलाइन से मजाक का सिलसिला थम नहीं रहा। कुत्ते का निवासप्रमाण पत्र बनवाने की घटना के बाद ऐसे आवेदनों की होड़ लगी है जिनमें अजीबोगरीब जानकारियां देकर सेवा की मांग की जा रही है। ट्रैक्टर के बाद अब बाइक का प्रमाण पत्र बनवाने का आवेदन करने का मामला गया जी से आया है।के डोभी अंचल कार्यालय में बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत संचालित आरटीपीएस काउंटर पर दो संदिग्ध आवेदन प्राप्त हुए हैं। जांच में कार्यशैली की छवि खराब करने की मंशा सामने आयी है।

दरअसल, 15 अगस्त को मिले एक आवेदन में आवेदक ने अपना नाम बुलेट लिखा है। पिता का नाम फॉर्च्यूनर और माता का नाम डिफेन्डर बताया गया है। आवेदक ने खुद को कोठवारा गांव, पंचायत-पचरतन और थाना क्षेत्र डोभी का रहने वाला बताया है। साक्ष्य के रूप में मोटरसाइकिल की तस्वीर लगी है। वहीं दूसरा आवेदन 19 अगस्त को मिला है। जिसमें आवेदक ने अपना नाम हवाझुझ, पिता का नाम किसी क्विज, माता का नाम भाव क्विज बताया है। इसमें पता के रूप में बाराचट्टी के कुरमांवा पंचायत के मसेहना गांव का नाम दिया गया है।

प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन

इस मामले में अंचलाधिकारी ने डोभी थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। इससे पहले आवेदन की संबंधित राजस्व कर्मचारी से जांच कराई गई। दोनों आवेदन गलत मंशा से छवि खराब करने को भेजी गई है। पुलिस केस दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। हालांकि ऐसे आवेदन नहीं आएं, इस पर रोक नहीं लग पा रही है।