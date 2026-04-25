बेटी की बारात आने से पहले पिता की हार्ट अटैक से मौत; शादी से पहले परिवार में पसरा मातम

बेटी की बारात शनिवार को पटना आने वाली थी। गुरुवार की देर रात उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। आरक्षी की मौत से पुलिस लाइन में भी शोक का माहौल है। सुरेश तिवारी 2009 बैच के सिपाही थे। उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी थी।

बेटी की शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। जमुई से शनिवार को आने वाली बारात की तैयारी चल ही रही थी कि इससे पहले ही गुरुवार देर रात पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पटना की बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के कुम्हार गली निवासी और पटना पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी सुरेश तिवारी के निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शुक्रवार को पुलिस लाइन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद बांसघाट पर अंतिम संस्कार किया गया।

2009 बैच के सिपाही थे सुरेश तिवारी पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी सुरेश तिवारी (52 वर्ष) मूल रूप से मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर गांव के निवासी थे। वे 2009 बैच के सिपाही थे। उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी थी। करीब ढाई साल पहले उनके शरीर के दाहिने हिस्से में लकवा मार गया था, जिसके बाद उनका नियमित इलाज पटना एम्स में चल रहा था।

अचानक सीने में उठा दर्द परिजनों ने बताया कि 31 अगस्त 2025 को वे सिवान से स्थानांतरित होकर पटना पुलिस लाइन आए थे और बुद्धा कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है। एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी की बारात शनिवार को पटना आने वाली थी। गुरुवार की देर रात उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। आरक्षी की मौत से पुलिस लाइन में भी शोक का माहौल है।

गंगा जल लेने गए पिता की डूबने से मौत वहीं नालंदा से बेटी की शादी के लिए गंगा जल लेने आये पिता चंदू जमादार की डूबने से मौत हो गई। घटना बख्तियारपुर सीढ़ी घाट के पास शुक्रवार सुबह की है। चंदू जमादार की पुत्री की शादी शनिवार को होने वाली है। घटना की जानकारी मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार नालंदा के माधोपुर सबनहुआ गांव चंदू जमादार की बेटी की शादी शनिवार को होने वाली है। शुक्रवार को घर में मड़वा था। इसके लिए पति-पत्नी बाइक से गंगाजल लेने बख्तियारपुर सीढ़ी घाट आए थे। गंगा स्नान के चंदू जमदार गैलन लेकर गंगा जल भरने लगे। इसी दौरान अचानक उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा और वह बेहोश होकर नदी में गिर गये।