हत्या के आरोप मां और बेटे पर आरोप है कि दोनों परिवार की जमीन अपने नाम करवाना चाहते थे। मना करने पर पीट-पीटकर मार डाला।

योगापट्टी, एक संवाददाता। बिहार के पश्चिम चंपारण में एक कलियुगी बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। दोनों जमीन के लालच में पीट-पीटकर घर के मालिक की ही हत्या कर दी। घटना नवलपुर थाना क्षेत्र के सिसवा भूमिहार के वार्ड-8 में मंगलवार की रात है। पुलिस ने आरोपी बेटे और पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक की बेटी ने अपनी मां और भाई पर हत्या के आरोप में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया है।

जानकारी के मुताबिक आरोपी पुत्र अनूप कुमार राय ने घर बंद कर पिता दिनेश राय की पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटे और पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने योगापट्टी सीएचसी में उन्हें भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना मंगलवार रात एक बजे की बताई जा रही है। बड़ी पुत्री के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर दिनेश राय की पत्नी और बेटे अनूप कुमार राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

दोनों आरोपी भेजे गए जेल इस मामले में नवलपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी और पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

जायदाद अपने नाम कराना चाहते थे पुलिस को दिए आवेदन में मृतक की बेटी रेखा देवी ने कहा है कि उनके पिता दिनेश राय तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उन्हें दो पुत्री व एक पुत्र हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है जबकि भाई अभी कुंवारा है। जमीन-जायदाद को लेकर मां और भाई हमेशा पिता से विवाद करते थे। दोनों जमीन-जायदाद अपने नाम करने के लिए पिता पर दबाव बना रहे थे। पिता इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे।