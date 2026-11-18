जमीन के लालच में पिता की पीट-पीटकर हत्या, बेटी की शिकायत पर पत्नी और बेटा गिरफ्तार
हत्या के आरोप मां और बेटे पर आरोप है कि दोनों परिवार की जमीन अपने नाम करवाना चाहते थे। मना करने पर पीट-पीटकर मार डाला।
योगापट्टी, एक संवाददाता। बिहार के पश्चिम चंपारण में एक कलियुगी बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। दोनों जमीन के लालच में पीट-पीटकर घर के मालिक की ही हत्या कर दी। घटना नवलपुर थाना क्षेत्र के सिसवा भूमिहार के वार्ड-8 में मंगलवार की रात है। पुलिस ने आरोपी बेटे और पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक की बेटी ने अपनी मां और भाई पर हत्या के आरोप में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया है।
जानकारी के मुताबिक आरोपी पुत्र अनूप कुमार राय ने घर बंद कर पिता दिनेश राय की पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटे और पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने योगापट्टी सीएचसी में उन्हें भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना मंगलवार रात एक बजे की बताई जा रही है। बड़ी पुत्री के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर दिनेश राय की पत्नी और बेटे अनूप कुमार राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
दोनों आरोपी भेजे गए जेल
इस मामले में नवलपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी और पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
जायदाद अपने नाम कराना चाहते थे
पुलिस को दिए आवेदन में मृतक की बेटी रेखा देवी ने कहा है कि उनके पिता दिनेश राय तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उन्हें दो पुत्री व एक पुत्र हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है जबकि भाई अभी कुंवारा है। जमीन-जायदाद को लेकर मां और भाई हमेशा पिता से विवाद करते थे। दोनों जमीन-जायदाद अपने नाम करने के लिए पिता पर दबाव बना रहे थे। पिता इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे।
विवाद के दौरान भयानक पिटाई की
मंगलवार रात में इसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसमें भाई अनूप कुमार राय और मां ने मिलकर पिता को घर बंद कर जमकर पीटा। हो-हल्ला सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे। उनकी सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहां से उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनका शव लेकर घर आ गये। रातभर पुलिस वहां जमी रही। सुबह में शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद मां-बेटे को गिरफ्तार किया गया। मृतक की बेटी ने अपने भाई और मां के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। संपत्ति के लालच में रिश्ते की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें