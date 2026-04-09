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शादी वाले घर में पसरा मातम, मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, 2 बेटों की 20 अप्रैल को थी शादी; मालिक पर गंभीर आरोप

Apr 09, 2026 05:30 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस को बताया गया है कि मृतक ईंट भट्ठा में काम करता था। मजदूरी मांगने पर मालिक और बेटे ने मिलकर लाठी-डंडे से इतना पीटा की मौत हो गई।

शादी वाले घर में पसरा मातम, मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, 2 बेटों की 20 अप्रैल को थी शादी; मालिक पर गंभीर आरोप

बिहार के सासासाम में एक मजदूर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हिलसा थाना क्षेत्र के मोनिंदपुर गांव निवासी एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने एक ईंट भट्ठा संचालक पर मजदूरी मांगने पर पीट-पीटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक नंदू मांझी के 32 वर्षीय पुत्र राजेश मांझी है। घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है, वहीं 20 अप्रैल को होने वाली उसके दोनों बेटों की शादी की खुशियां भी गम में बदल गई हैं।

परिजनों ने बताया कि राजेश मांझी अपने परिवार के साथ पिछले तीन महीने से सासाराम जिले के अरवल गांव स्थित एक ईंट भट्ठा पर मजदूरी कर रहा था। आरोप है कि तीन महीने बीत जाने के बाद भी भट्ठा संचालक द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। दो दिन पहले जब राजेश ने मजदूरी की मांग की, तो संचालक, उसके पुत्रों और सहयोगियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे और जूतों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से राजेश मांझी वहीं बेहोश हो गया।

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गंभीर रूप से घायल राजेश को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत बिगड़ने पर उसे पटना स्थित एनएमसीएच रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान बुधवार की देर रात उसकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र सूरज और विकास ने बताया कि उनकी शादी इसी महीने 20 अप्रैल को तय थी, लेकिन पिता की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। कहा जा रहा है कि पिता के श्राद्ध कर्म के कारण शादी टल जाएगी। इस घटना से लड़की वाले भी परेशान हैं।

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना की शिकायत लेकर जब वे स्थानीय थाना पहुंचे तो उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने डीएसपी को भी आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः परिजन शव के साथ हिलसा थाना पहुंचे।

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हिलसा थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कर अरवल थाना को भेज दिया गया है। शव का पटना में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।घटना के बाद गांव में काफी तनाव की स्थिति है।आरोपी ईंट भट्ठा संचालक फरार है। पुलिस उसे खोज रही है। थानाध्यक्ष ने बताया है कि उसकी तलाश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

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उधर अररिया में एक पिकअप चालक की एक सत्तू विक्रेता ने सिर कलम करके हत्या कर दी। धारदार हथिया दबिया से गरदन पर ऐसा मारा कि सिर धर से अलग होकर बीच सड़क पर गिड़ा और बिना सिर का धर भी सड़क पर छटपटाता रहा। उसके बाद भीड़ ने आरोपी की मॉब लिंचिंग कर दी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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