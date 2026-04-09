शादी वाले घर में पसरा मातम, मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, 2 बेटों की 20 अप्रैल को थी शादी; मालिक पर गंभीर आरोप

पुलिस को बताया गया है कि मृतक ईंट भट्ठा में काम करता था। मजदूरी मांगने पर मालिक और बेटे ने मिलकर लाठी-डंडे से इतना पीटा की मौत हो गई।

बिहार के सासासाम में एक मजदूर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हिलसा थाना क्षेत्र के मोनिंदपुर गांव निवासी एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने एक ईंट भट्ठा संचालक पर मजदूरी मांगने पर पीट-पीटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक नंदू मांझी के 32 वर्षीय पुत्र राजेश मांझी है। घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है, वहीं 20 अप्रैल को होने वाली उसके दोनों बेटों की शादी की खुशियां भी गम में बदल गई हैं।

परिजनों ने बताया कि राजेश मांझी अपने परिवार के साथ पिछले तीन महीने से सासाराम जिले के अरवल गांव स्थित एक ईंट भट्ठा पर मजदूरी कर रहा था। आरोप है कि तीन महीने बीत जाने के बाद भी भट्ठा संचालक द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। दो दिन पहले जब राजेश ने मजदूरी की मांग की, तो संचालक, उसके पुत्रों और सहयोगियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे और जूतों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से राजेश मांझी वहीं बेहोश हो गया।

गंभीर रूप से घायल राजेश को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत बिगड़ने पर उसे पटना स्थित एनएमसीएच रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान बुधवार की देर रात उसकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र सूरज और विकास ने बताया कि उनकी शादी इसी महीने 20 अप्रैल को तय थी, लेकिन पिता की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। कहा जा रहा है कि पिता के श्राद्ध कर्म के कारण शादी टल जाएगी। इस घटना से लड़की वाले भी परेशान हैं।

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना की शिकायत लेकर जब वे स्थानीय थाना पहुंचे तो उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने डीएसपी को भी आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः परिजन शव के साथ हिलसा थाना पहुंचे।

हिलसा थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कर अरवल थाना को भेज दिया गया है। शव का पटना में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।घटना के बाद गांव में काफी तनाव की स्थिति है।आरोपी ईंट भट्ठा संचालक फरार है। पुलिस उसे खोज रही है। थानाध्यक्ष ने बताया है कि उसकी तलाश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।